Gambiya 'İslam cumhuriyeti' oldu

Gambiya Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh, ülkesinin bir İslam Cumhuriyeti'ne dönüştürüldüğünü ilan etti. Cumhurbaşkanı, İslam Cumhuriyeti'nin ilanının bir kıyafet zorunluluğu getirmeyeceğini, diğer dinlere saygı gösterileceğini söyledi. İslam cumhuriyeti ilanına rağmen anayasanın değişmeyeceği belirtiliyor.

Jammeh, bu kararı Gambiya'nın dini kimliği ve değerlerini göz önüne alarak verdiğini söyledi, "Bu ülkede Müslümanlar çoğunlukta ve Gambiya sömürgecilik mirasını artık daha fazla devam ettiremez" dedi.

Gambiya nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman. Eski bir İngiliz sömürgesi olan Gambiya'da ekonomi büyük ölçüde turizme dayalı. Ancak son yıllarda Gambiya'nın Batı'yla ilişkileri gergin.

Avrupa Birliği, insan hakları sicilinin kötü olmasını gerekçesiyle dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gambiya'ya para yardımını durdurmuştu.

İran, Pakistan ve Moritanya da bir İslam cumhuriyeti.

21 yıldır cumhurbaşkanı olan Jammeh, 2007'de AIDS'e bitkilerle çare bulduğunu öne sürmüştü.