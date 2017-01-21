Gambiya Devlet Başkanı Jammeh sonunda görevi bıraktı

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da haftalardır süren krizin ardından, Devlet Başkanı Yahya Jammeh görevi bıraktığını açıkladı. Jammeh, cuma akşamı televizyonda yayınlanan konuşmasında, "gönül rahatlığıyla” aldığı kararla "ülkenin liderliğini” bırakacağını söyledi. Jammeh konuşmasında "bir damla bile kanın dökülmesine” gerek olmadığını vurguladı.

Jammeh’in görevi bırakmak istememesi üzerine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gambiya'ya askeri müdahale kararı almış, karar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi tarafından da oybirliğiyle onaylanmıştı. Bunun üzerine geçen perşembe günü Batı Afrika ülkelerinin oluşturduğu askeri birlikler iktidar değişikliğini sağlamak üzere Gambiya sınırında konuşlandırılmıştı.

Ancak cuma günü askeri müdahele yerine Jammeh'i görevi bırakmaya ikna için görüşmeler yapıldı. Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz'in cuma günü Gambiya'nın başkenti Banjul'da Jammeh ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Moritanya heyetinden alınan bilgilere göre, Jammeh'in görevi bırakması konusunda mutabakat sağlandığı ancak hangi ülkeye sürgüne gideceğinin kesinlik kazanmadığı belirtildi. Jammeh'in Gine veya Moritanya'ya gideceği tahmin ediliyor.

Jammeh, yaptığı televizyon konuşmasında "kararın kendisine dışardan dikte edilmediğini” belirterek, bu kararı ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığına işaret etti.

22 yıldır ülkeyi yöneten Jemmeh, aralık ayında yapılan seçimleri kaybetmiş ve önce seçimlerin galibi Adama Barrow karşısında aldığı yenilgiyi kabul etmişti. Ancak bir hafta sonra seçimlerin tekrarlanmasını isteyerek, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuş ve sonuçlara itiraz etmişti. Ülkede OHAL ilan eden Jammeh'in görevi bırakmak istememesi krize yol açmıştı.

Öte yandan ülkede OHAL ilan edilmesinin ardından Senegal'e sığınan seçilmiş başkan Adama Barrow, Senegal'deki Gambiya Büyükelçiliği'nde başkanlık yemini etmişti. Güvenliği garanti altına alındıktan sonra Barrow'un ülkesi Gambiya'ya dönmesi bekleniyor.

Türkiye'den açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Jammeh'in görevi bırakmayı kabul etmesine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow'un görevi devralmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte ülkede istikrarsızlığa meydan vermeyen Gambiya halkının göstermiş olduğu sağduyulu tutum takdirle karşılanmıştır. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) inisiyatifiyle bölge ülkelerinin liderlerinden oluşan arabulucu komitesinin Cumhurbaşkanı Jammeh'in görevini devretmesi için göstermiş olduğu gayretler "Afrikalı sorunlara Afrikalı çözümler” ilkesine yeni ve somut bir örnek teşkil etmiştir."

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dpa/AFP, JD/BS