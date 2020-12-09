Gamaleya Enstitüsü'nden "aşıdan olacaklara 2 ay içki yok" diyen Rospotrebnadzor'a düzeltme: 6 gün içmeseniz yeter

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Rusya'nın tescillediği Sputnik-V Koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Enstitüsü, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) aşıyı yaptıracakların iki ay alkol almaması gerekeceği açıklamasıyla ilgili düzeltme yaptı.

Enstitünün direktörü Alexander Gintsburg, aşıyı yaptıracakların 6 gün alkolden uzak durmasının yeterli olacağını ifade etti.

Interfax'ın aktardığına göre Gintsburg, "Sadece vücudunuz bağışıklık geliştirene kadar sorumlu bir şekilde alkol alımını sınırlandırmanız gerekiyor. Bu Spuntnik-V'ye özel bir durum değil, her aşı için geçerli.

Toplu aşılanma sürecinde alkol satışının yasaklanması gibi bir düzenlenme yapılmayacağını ifade eden Gintsburg, "Her enjeksiyondan sonra 3 gün boyunca alkol almamanızı tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Gintsburg, aşırı alkol kullanımının bağışıklık sistemini etkilediğine dikkat çekerek aşıının etkisini düşürebileceğini söyledi.

Rospotrebnadzor direktörü Anna Popova, insanların aşıyı olacakları tarihten en az iki hafta önce alkol almayı bırakmaları gerektiğini söylemişti. Popova, aşının ilk dozu alındıktan sonra da 42 gün boyunca alkol tüketilmemesi gerektiğini bildirdi ve "Bağışıklık oluşurken kendimize dikkat etmeliyiz" dedi.