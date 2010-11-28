Galleria AVM'de temizlik işçisi öldürüldü

T24 - Bakırköy'deki Galleria Alış-Veriş Merkezi'nde (AVM) bir temizlik işçisi, asansör makine dairesinde ölü bulundu. Polis, cinayetle ilgili soruşturma başlattı.



Galleria AVM'de temizlik işçisi olarak çalışan Durmuş Karagöz (35), asansör makine dairesinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Karagöz'ü yerde kanlar içerisinde gören iş arkadaşları saat 17.00 sıralarında durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karagöz'ün başına sert bir cisimle vurulduğunu ve genç adamın beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Karagöz'ün iş arkadaşlarını ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.