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Dünya
Deutsche Welle

Galler'de NATO Zirvesi

NATO üyesi ülkelerin liderleri Galler’in Newport şehrinde bir araya geliyor. İki günlük zirveye Ukrayna krizi ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerin damga vurması bekleniyor.

04 Eylül 2014 11:42

Zirve gündeminde NATO'nun Afganistan misyonu da yer alıyor. Afganistan'da 2015'ten itibaren NATO'nun yeni misyonu başlayacak.

NATO liderleri, ülkesindeki gelişmeleri Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile birlikte değerlendirecek.

Liderler yarın bu çerçevede hazırlanan bir eylem planını ele alacak. Plan, Ukrayna krizinde Rusya'nın tutumuna karşılık olarak NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığının artırılmasını öngörüyor.

Estonya ziyareti çerçevesinde Baltık ülkeleri liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı NATO’yu Ukrayna'ya destek vermeye çağırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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