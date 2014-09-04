Galler'de NATO Zirvesi

Zirve gündeminde NATO'nun Afganistan misyonu da yer alıyor. Afganistan'da 2015'ten itibaren NATO'nun yeni misyonu başlayacak.

NATO liderleri, ülkesindeki gelişmeleri Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile birlikte değerlendirecek.

Liderler yarın bu çerçevede hazırlanan bir eylem planını ele alacak. Plan, Ukrayna krizinde Rusya'nın tutumuna karşılık olarak NATO'nun Doğu Avrupa'daki askeri varlığının artırılmasını öngörüyor.

Estonya ziyareti çerçevesinde Baltık ülkeleri liderleriyle bir araya gelen ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı NATO’yu Ukrayna'ya destek vermeye çağırdı.