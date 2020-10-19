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Dünya

Galler'de iki haftalık karantina ilan edildi

19 Ekim 2020 17:30

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında 2 haftalık karantina ilan edildi.

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