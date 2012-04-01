Galip Öztürk'ün 'yoktan var olma' öyküsü

Geçen hafta tüm yöneticileri gözaltına alınan Metro Turizm'in patronu Galip Öztürk'ün 'yoktan var olma' öyküsünde, kurduğu 'sistem'in payı büyük



Radikal'den İsmail Sağıroğlu'nun haberine göre, 1965’te Samsun Ayvacık’ta doğan Galip Öztürk, 1980’li yıllarda 17–18 yaşındayken İstanbul’a gelerek o zamanlar Topkapı’da bulunan şehir terminalinde çay ocağı ve tuvalet işletmeciliği yapmaya başladı.

Kısa sürede zengin olmak isteyen Öztürk, elinde hiç otobüs olmamasına rağmen otogardan bir yazıhane kiralayarak ‘Star Turizm’ isimli firmayı kurdu. Firma bünyesinde kendisine ait aracı olmadığından, araç sahiplerinden komisyon alarak ve çaycılığa devam ederek geçimini sağladı.

Ama rivayet odur ki, Öztürk’ün hayatı, 1989’da ünlü uyuşturucu kaçakçısı Hurşit Yavaş’ın kendisine ortak olmasıyla değişti. Yaptıkları anlaşmaya göre; sermayeyi Yavaş sağlayacak, Öztürk işletmeyi üstlenecekti. Öztürk, şirkete sermaye koyamadığı için elde edilecek gelirden daha az pay almayı kabul etti ve eşit ortak sayıldı.

Hurşit Yavaş, uyuşturucudan kazandığı söylenen parayla çok sayıda otobüs satın alarak şirketi büyüttü. Bu arada da diğer işlerine devam ediyordu. Yavaş, 1994’te İtalya’da yakalandı ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla cezaevine girdi. Bu süreçte Galip Öztürk, Metro Turizm firmasını kurdu. Hurşit Yavaş’ın yakalanmasından sonra kardeşi Sebahattin’i, “Devlet malvarlığınıza el koyar. Mallar benim üzerimde gözüksün” diye ikna ederek, Star Turizm’in tüm varlıklarını üzerine geçirdi.

Bunları bir daha asla geri vermeyecekti. Hurşit Yavaş kaldığı cezaevinden Öztürk’e haber göndererek 100 milyon dolar talep etti, bu paranın verilmesi halinde husumetin sonlanacağını söyledi. Ancak bu para hiçbir zaman ödenmedi.

Galip Öztürk, Metro Turizm’den sonra sürekli büyüdü. Zenginliğinin kaynağı ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldı. 2007’de en yakın adamlarından Yücel Yamaner, 40 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Borsada ‘keriz silkeleme’ işlemleri yaptığı yönünde uyarılar aldı. Kendisinin tetikçisi olduğu iddia edilen aynı zamanda amcasının oğlu olan Kudret Okumuş, ‘kanlı’ ve ‘kirli’ servetin kaynağı ile ilgili çeşitli yerlere mektuplar yazdı. İşlediği cinayetleri itiraf etti. Bütün bu olaylarda Galip Öztürk’ün ismi geçse de İstanbul Organize Şube polisinin yaptığı ‘Çaycı’ operasyonuna kadar hiçbir zaman yakayı ele vermedi.

Çok güzel ‘sistem’

Öztürk’ün şirketlerinde kurduğu sistem, aslında nasıl büyüdüğünü ve bugüne kadar neden hiç iz bırakmadığını çok iyi açıklıyor. Şirketlerinin yönetim kurullarını hep stratejik insanlardan seçti. Siyasi alanlarda nüfuzu olan kişileri yönetime geçirdi. Çalıştığı isimler arasında dönemin etkili siyasilerinin yanı sıra emekli askerler ve polisler de var.

Yönetim kurulundan da anlaşıldığı gibi Galip Öztürk hep sistemin açıklarını bilen insanlarla çalıştı. Böylece hem az vergi ödedi, hem de itibarını korudu. Mali işlerini, ekonomi bürokrasinin açıklarını çok iyi bilen eski banka müdürleri ve ekonomi bürokratlarından seçti. Şirketin kasasını, dini yönü öne çıkan kişilere emanet etti. Güvenlik işlerini geçmişte ona operasyon yapan ya da otogarlarda görevli polis ve askerlerden seçti. Hukuk işlerini kendisine soruşturma yapan hâkim ve savcılara bıraktı.

Üniversite yaptırdı, Samsun’da belediye eliyle gıda yardımları dağıttı. Siyasi partilere, Mehmetçik Vakfı dahil birçok kuruma yüklü bağışlarda bulundu. Gazetelere, televizyonlara bol reklam verdi. Kurduğu bu sistemle bu günlere geldi. Ve Öztürk’ün bu hızlı yükselişi geçen hafta yapılan ‘Çaycı’ operasyonuyla akamete uğradı. Şimdi Öztürk, yargıya, ‘servetinin meşruiyetini kanıtlamak’ zorunluluğuyla karşı karşıya.

Geçen haftaki ‘Çaycı’ operasyonunda Metro Turizm’in tüm üst yöneticileri gözaltına alınmıştı. 6 cinayeti azmettirmekle suçlanan Galip Öztürk’ün 10 polis ve savcıyı ‘maaşa bağladığı’ da ortaya çıktı.



