Galip Öztürk kara paradan aklandı: Paralel yapının kumpasıydı

"Haksız çıkar elde etmek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yargılanan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi. Öztürk'ün holdinginden yapılan açıklamada, "paralel yapının kumpası nedeniyle mağdur edildik" denildi.

Yaklaşık 3 yıl önce TMK 10'ncu maddesiyle kurulan ve ardından meclis kararıyla kapatılan 23'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce "haksız çıkar elde etmek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yargılanan Metro Holding'in sahibi yönetim kurulu başkanı Galip Öztürk hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasında savcılık takipsizlik kararı verdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma savcılığı 17 Ağustos 2012 tarihinde MASAK'a bir yazı göndererek, Öztürk'ün hakkında 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde şirketlerin halka arzı sırasında manüpülasyon yapıldığı ve haksız kazanç elde edildiği iddia edilerek dava açıldığı hatırlatılarak, Metro Holding ve halka açık şirketleri olan MEPET; AVTER; AVGYO ve VANET üzerinden sözde elde edilen haksız kazancın aklanıp aklanmadığının araştırılması istenmişti.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) yaptığı incelemede, iddianamede savcılığın ileri sürdüğü gibi Öztürk ile şüphelilerin ortağı ve yöneticisi oldukları şirketler üzerinden manüpülasyon yapılarak elde edildiği iddia edilen haksız kazancın, TCK 282'nci maddesi kapsamında ifade edildiği gibi Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçu kapsamına girmediğini, bu iddialara ilişkin herhangi bir bulgu ve delile ulaşılamadığını belirten raporunu savcılığa ulaştırdı.

Holding: Paralelin kumpasıydı

Savcılık bunun üzerine Öztürk ve şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek soruşturma dosyasını kapattı. Holding yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu manüpülasyon iddiasının gerçek olmadığı, dolayısıyla haksız elde edilmiş bir kazancın ortada olmaması nedeniyle kara para aklama iddiasının da akıl dışı olduğu belirtilerek, "paralel yapının kurduğu kumpas yüzünden yıllarca adliye kapılarında mağdur edildikleri", "paralel medyanın kamuoyunu yalan haberlerle yanıltarak Galip Öztürk ve Metro Holding hakkında bugüne kadar sistematik bir karalama kampanyası yürütüldüğü" savunuldu. Açıklamada, "savcılığın bu kararıyla adaletin geç de olsa tecelli etmesinden teselli bulunduğu" ifade edildi.

Kısa süre önce Bayrampaşa'da yaptırdığı konutları bitirememesi nedeniyle yeniden dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Fadıl Akgündüz de projenin tamamlanamamasının sorumlusu olarak 'paralel yapı'yı sorumlu göstermişti.