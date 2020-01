-Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Bursaspor karşısında takım olgusunu sahada gösterdikleri için kazandıklarını söyledi. Carvalhal, karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, Bursaspor'un son dönemi iyi geçirerek karşılarına çıktığını belirterek, ''İyi bir maç oldu. Bursaspor çok iyi bir takım. Bugün takım olgusunu sahada gösterdiğimiz için maçı kazandık. Rakibi iyi çalışmıştık. Maça iyi başladık. Topu rakibin baskı bölgesinin dışında çevirdik. Ofans hattımız da agresifti. Zor bir rakibe karşı, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Taraftarlara teşekkür eden Carvalhal, ''Bizi büyük bir destek verdiler. Ayrıca KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lefter Küçükandonyadis ile kayakçı Aslı Nemutlu için üzüntülerimi göndermek istiyorum'' diye konuştu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Sestak'ın kafa vuruşunda Rüştü'nün tuttuğu topu çizginin içinde mi kontrol ettiği sorusuna Portekizli teknik adam, ''Hakem kararları ile ilgili yorum yapmadım, şimdi de yapmayacağım'' yanıtını verdi. -Ertuğrul Sağlam Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş karşısında çok pozisyona girmelerine rağmen bunları değerlendiremediklerini ve mağlup olduklarını söyledi. Ertuğrul Sağlam, karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yaptıklarını ve Beşiktaş karşısında da bu çıkışlarını sürdürmek amacında olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: ''Rakibimiz iyi bir kadroya sahip. Maalesef oyunun başında bireysel hatadan bir gol yedik. Sonra maçı dengeledik. İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Pozisyon üretmeye çalıştık ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve istemediğimiz şekilde mağlup olduk. Maçın skorunun bu olmaması gerekiyordu. Birçok pozisyonumuz vardı.'' -Hakem kararları- Genel anlamda oyuncularının maçı çevirme istekleri ve mücadelelerinden memnun olduğunu kaydeden Sağlam, hakem hatalarından yakındı. İlk yarının sonlarına doğru Sestak'ın kafa şutuyla ilgili yorum yapan Sağlam, şöyle devam etti: ''Rüştü'nün topu tuttuktan sonra içeriye çekmesi çok net şekilde çizginin içinde görülüyor. Ayrıca İsmail'in ikinci sarı kartla oyun dışında kalması gerekiyordu. Stepanov'un ceza alanı içinde düşürülmesi var. Hakem kötü niyetli demek istemiyorum ama bazı pozisyonları kaçırdı. Sonuçta Beşiktaş kazandı, tebrik ediyorum. Bizim bireysel hataları aza indirmemiz gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama hayat devam ediyor, cumartesi günü oynayacağımız maça bakıyoruz.'' Sağlam, şampiyon olduktan sonra takımın performansında düşüş yaşandığı yorumu üzerine, ''Şampiyon olduktan sonra geçen sezonu 3. bitirdik. Bu bütçelerle bir Anadolu takımının şampiyon olup, ertesi sene 3. olması önemli bir olaydır. Geçmişe baktığımızda şampiyon olan takımların sonrasında rehavete kapılıp, sonraki yıl gerilere gittiğini görüyoruz. Bu sene şanssız geçirdiğimiz ilk yarıdan sonra ikinci yarıya iyi başlamıştık. Daha önümüzde 14 maç var. Kalan bölümde iyi performans ortaya koyup ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Yeni transfer Pinto'yu neden oynatmadıkları sorusuna Sağlam, ''Pinto cuma günü geldi, işlemleri yetişmedi. Zaten yeni katıldığı için bugün oynatamazdık. İnşallah önümüzdeki günlerde takıma katkı sağlayacaktır'' diye yanıt verdi. -Bursasporlu futbolcu İbrahim Bursaspor'un savunma oyuncuları İbrahim Öztürk ile Milan Stepanov, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ancak girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için sahadan mağlup ayrıldıklarını söylediler. İbrahim Öztürk, karşılaşma sonrası Stepanov ile birlikte katıldığı basın toplantısında, İstanbul'a 3 puan için geldiklerini belirterek, ''İkinci yarıya iyi başlamıştık ve bunu devam ettirmek istiyorduk. Maç genelinde rakip fazla pozisyon bulmadan 3 gol attı, biz net pozisyonları kaçırdık. Onları atsak daha farklı bir skor olabilirdi'' diye konuştu. İkinci yarıda oyun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu anlatan İbrahim, ''Ama istediğimiz sonucu alamadık. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah bunu ders olarak algılayıp hatalar yapmadan yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi. -Stepanov:''İyi oynadık''- Milan Stepanov ise Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını ifade ederek, ''İlk 15 dakika Beşiktaş iyiydi geri kalan dakikalarda biz üstündük ama şanssız goller yedik. Kafamızı kaldırıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergilemeliyiz'' şeklinde konuştu. İlk yarının sonunda çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olan pozisyonla ilgili bir soruya Stepanov, ''Biz o pozisyonu tam olarak göremedik. Hakem 'gol değil' dedi devam ettik. Ancak bize dediklerine göre top çizgiyi geçmiş'' şeklinde karşılık verdi. -Beşiktaşlı futbolcu Almeida Beşiktaşlı futbolcu Almeida, kendisinin gol atmasından çok takımın kazanmasının önemli olduğunu söyledi. Portekizli oyuncu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, her zaman takımın önemli olduğunu belirterek, ''Attığım goller değil. Atmadığım maçları kazanmamız ve şampiyon olmamız önemli. Ben de gol atmak istiyorum. Gol sayımı arttırmak istiyorum. Ancak önemli olan takımın kazanması. Bunu başarıyorsak diğer konuları fazla düşünmemek lazım'' dedi. Almeida, takımda yan yana oynadığı oyuncularla sağa ve sola doğru sürekli değişerek oynamasının sıkıntı yaratıp yaratmadığı yönündeki soruyu ise ''Sezon başından beri çalıştığımız şey. Edu ile yerleri değiştiğimizde sıkıntı yaşamıyoruz. 3 puan ve maçları kazanmak önemli. Farklı varyasyonlarla maçı kazandığımız için mutluyuz'' diye yanıtladı. Vatandaşı Quaresma'nın olmamasının kendisini etkileyip etkilemediği soru üzerine Hugo Almeida, şöyle konuştu: ''Benim Quaresma ile tanışmam buraya dayanmıyor. Genç milli takımlardan, A milli takıma, Porto'da beraber oynadım. Nereye hareketlendiğimi bilmesi farklı pozisyonlar çıkarabilir. Olmamasının farklı etki yaptığını düşünmüyorum. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum.'' -EDU: ''Sisteme adapte oluyorum''- Siyah-beyazlı takımın ikinci golünü atan Edu ise sisteme giderek adapte olduğunu söyledi. Edu, Almeida ile pozisyonları değişerek oynamalarının sıkıntı yaratmadığını ifade ederek, ''Sağda, solda veya ortada oynamak sıkıntı arz etmiyor. Devamlı bunun üstünde çalışıyoruz. Zaman geçtikçe daha da sisteme adapte oluyorum. İyi şeyler yapıyoruz. Bu sistem sürdükçe gol atacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. Bu arada Beşiktaş, yarını izinli olarak geçirecek. Siyah-beyazlı takım, 1 günlük dinlenmenin ardından Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarına 17 Ocak Salı günü başlayacak.