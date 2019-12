Galibiyete 'merhaba' dedi

Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor, başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.







Turkcell Süper Lig'de 9. hafta maçında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.



Gençlerbirliği'nde sakatlığı süren Erkan Özbey forma giymezken, Antalyaspor'da Jarabinsky döneminde kadro dışı bırakılan Uğur Kavuk affedildikten sonra ilk maçına çıktı.



İlk yarıda deplasman takımı Antalyaspor Mustafa Özkan ve Uğur Kavuk'la etkili olmaya çalıştı.



Ev sahibi Gençlerbirliği ise Burhan Eşer ile gol pozisyonu üretmeye çalıştı.



Antalyaspor Korhan Öztürk ve Mustafa Özkan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda Gençlerbirliği rakibine göre daha istekli ve arzulu başlarken, Antalyaspor farkı korumak için daha çok kontrataklarla gol aramaya çalıştı.



Ev sahibi Gençlerbirliği aradığı golü 55. dakikada Djite ile buldu ve beraberlik için Antalyaspor kalesine yüklenmeye başladı.



Ancak her iki takımın da gol için çabaları sonuç vermeyince maç 2-1 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Antalyaspor puanını 5'e çıkartırken, Gençlerbirliği 9 puanda kalmış oldu.







GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - ANTALYASPOR: 2

Stat: 19 Mayıs





Hakemler: Deniz Çoban xx, Orkun Aktaş xx, Emin Yıldırım xx





Gençlerbirliği: Recep x, Emre Balak x, El Saka x, Traore xx, Hakan Aslantaş xx, Burhan Eşer x, Mehmet Nas xx, Kerem x (Dk. 46 Koray Avcı x), Troisi x (Dk. 76 Uğur Kapsız x), Djite xx, Mustafa Pektemek x (Dk. 46 Kahe x)

Antalyaspor: Ömer xxx, Uğur Kavuk xxx, Yalçın Ayhan xx (Dk. 60 Vahap x), Orhan Ak xxx, Şenol Can xx, Ali Zitouni xx, Ertuğrul Arslan x, Korhan Öztürk xxx (Dk. 68 Sedat Ağçay x), Abdullah Çetin xx (Dk. 89 Volkan Arslan?), Djiehoua xx, Mustafa Özkan xx

Goller: Dk. 22 Korhan Öztürk, Dk. 39 Mustafa Özkan (Antalyaspor), Dk. 49 Djite (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 21 Kerem, Dk. 39 Recep (Gençlerbirliği), Dk. 30 Orhan Ak, Dk. 31 Şenol Can, Dk. 62 Abdullah Çetin, Dk. 87 Ali Zitouni, Dk. 88 Ömer Çatkıç (Antalyaspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada faul atışını kullanan Uğur Kavuk'un ceza alanına ortaladığı topu Orhan Ak kafayla altıpas içine gönderdi. Djiehoua uygun pozisyonda topu auta attı.



20. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Burhan Eşer, kendi çabasıyla ceza alanına girdi. Burhan Eşer son rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı, ancak kaleci Ömer Çatkıç meşin yuvarlağı kontrol etti.



22. dakikada Uğur Kavuk'un kullandığı köşe atışında El Saka'nın yaptığı kafa vuruşu kısa düştü. Ceza alanı içinde topu önünde bulan Korhan Öztürk düzelttikten sonra mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



37. dakikada kaleci Ömer Çatkıç'ın degajında ceza alanı içinde Hakan ters bir kafa vuruşu yapınca top kaleye yöneldi. Traore son anda çizgi üzerinden topu uzaklaştırmayı başardı.



39. dakikada Şenol Can'ın kendi sahasından attığı uzun pasla defansın arkasında topla buluşan Mustafa Özkan, sol çaprazdan ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Mustafa Özkan takımını 2-0 öne geçirdi.



İKİNCİ YARI

49. dakikada Hakan Aslantaş'ın sol taraftan altıpas içine ortaladığı topa dokunan Djite, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2



53. dakikada Troisi'nin ara pasıyla defansın arkasında topla buluşan Burhan Eşer, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Ancak meşin yuvarlak Ömer Çatkıç'ın ayaklarından geri döndü.



55. dakikada Troisi'nin sol taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Kahe kafayı vurdu. Kaleci Ömer Çatkıç son andaki hamlesiyle meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Karşılaşma Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı