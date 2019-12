Galibiyete kilitlendiler

Gomez: En büyük korkum Hido

Gomez: En büyük korkum Hido

Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme grubunda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'da oyuncular, karşılaşmayı kazanacaklarına inanıyor.''12 Dev Adam''ın Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yaptığı son antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplandıran milli basketbolculardan Hidayet Türkoğlu, karşılaşmanın her iki takım için de çok önemli olduğunu, ancak kazanarak grup liderliğini sürdürmek istediklerini söyledi.Hidayet,''Önemli bir rakiple oynayacağız. Rakibimiz, kaybettiği Ukrayna maçını telafi etmeye çalışacak. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Her geçen gün gerek fizik kondisyon, gerekse form düzeyi olarak üst seviyelere çıkıyoruz. Takımda moraller de iyi. İnanıyorum ki, halkımız da tribünleri doldurarak bizi destekleyecektir, çünkü onların desteğiyle çok daha coşkulu ve agresif oynuyoruz. İnşallah onların desteğiyle kazanır, yolumuza iyi bir şekilde devam ederiz'' dedi.Fransa'nın NBA'de oynayan yıldız oyuncusu Tony Parker'ın, takımdan ayrı olarak yarın İstanbul'a geleceğini ifade eden Hidayet, ''Tony Parker, NBA'de başarılı bir sezon geçirdi. Fransa'nın son yaptığı maçta da iyi oynadı. Kadromuzda onu tutacak birçok adamımız var. O yüzden, seyirciler için iyi bir maç olacak. Fransa kaliteli bir ekip, biz de genç ve dinamik bir ekibiz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve seyircimiz önünde kazanırız'' diye konuştu.Milli oyunculardan Ender Arslan, iyi oynayarak Fransa'yı eli boş gönderecekleri iddiasında bulundu.Ender, Fransa'nın, gruptaki en zorlu rakipleri olduğunu dile getirerek, ''Ukrayna'ya yenildikleri için bu maçta daha hırslı olacaklardır ama biz evimizde hiç maç kaybetmemeyi planlamıştık. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, seyircimizin de desteğiyle Fransa'yı eli boş göndereceğiz. İyi durumdayız. Tabii ki Fransa güçlü bir ekip, ama savunmamıza güvenip, Fransa'yı yeneceğiz'' şeklinde konuştu.Gruptan çıkmaları için Fransa ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu belirten Ender, maçı kazandıkları takdirde, gruptan büyük bir ihtimalle lider çıkacaklarını ifade etti.Genç oyunculardan Murat Kaya da hazır olduklarını ve kazanmak için Fransa karşısına çıkacaklarını dile getirdi.İlk iki maçlarını kazandıklarını hatırlatan Murat, ''Fransa, Ukrayna'ya yenildi. O nedenle, bu maç onlar için çok önemli. Çok asılacaklarını düşünüyorum ama biz de hazırız ve kazanmak için sahaya çıkacağız. salonun dolacağına inanıyoruz. Gruptaki en zor maçımız. Umuyorum iyi oynayıp kazanırız'' dedi.