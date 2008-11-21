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Spor

Galibiyet primi porno film!

Yok böyle bir teşvik primi! Danimarka 1. Ligi takımlarından FC Kopenhag'ın sponsoru BN Agentur, takımın aldığı her galibiyet sonrası futbolculara piyasaya en son çıkan porno filmlerden

21 Kasım 2008 02:00


Yok böyle bir teşvik primi! Danimarka 1. Ligi takımlarından FC Kopenhag'ın sponsoru BN Agentur, takımın aldığı her galibiyet sonrası futbolculara piyasaya en son çıkan porno filmlerden 2'şer adet hediye ediyor.

Danimarka'nın BT gazetesi, FC Kopenhaglı oyuncuların bu durumdan oldukça memnun olduğunu ve bu prim sonrası daha iyi oynadıklarını yazdı. FC Kopenhag, ligde, lider Odense'nin 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

BN Agentur'un sözcüsü Peter Jensen de gazeteye yaptığı açıklamada, uygulamadan oyuncuların çok memnun olduğunu belirterek, ''Futbolcuların hemen etkilendiklerini araştıramayız, ama bu uygulamayı devam ettireceğiz. 5 yıl önce FC Kopenhag Kulübü, basının baskısıyla bizimle olan kontratlarını sona erdirmek istemişti, ama görülüyor ki bizim sponsorluğumuz işe yarıyor'' dedi.

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