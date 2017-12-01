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Galerideki 3 otomobili ateşe verdiler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da oto galeri önündeki 3 lüks otomobil, üzerine yanıcı bir madde dökülerek kundaklandı

01 Aralık 2017 15:19

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da oto galeri önündeki 3 lüks otomobil, üzerine yanıcı bir madde dökülerek kundaklandı. Yangında galeri ve üst katta bulunan dairelerde de hasar meydana geldi.
Maddi hasarın meydana geldiği olay, saat 04.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi\'nde bulunan oto galeride meydana geldi. Elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi oto galeri önündeki 3 lüks otomobilin üzerine döküp ateşe veren şüpheli, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Araçların yandığını görenler, durumu itfaiye ve polis bildirdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında, oto galeri önünde bulunan araçlarla üst katta bulunan bazı daireler hasar gördü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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