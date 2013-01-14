Galaxy S serisi 100 milyonu gördü

Samsung, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana Galaxy S serisinin toplam satış rakamının 100 milyonu geçtiğini açıkladı.



Güney Koreli elektronik üreticisi Samsung, Galaxy S akıllı telefon serisiyle 100 milyon rakamını gördü. Şirket, Mayıs 2010’da piyasaya sürülen Galaxy S telefonuyla başlayan serinin, geride kalan 2 yıl 7 aylık sürede 100 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı.

Mashable sitesinin haberine göre, Galax S, S II, S III telefonlarının arasında en başarılı satış rakamını elde eden cihaz, Galaxy S III oldu.

Galaxy S III, 7 ay içinde 40 milyon satış rakamına ulaşırken, küresel piyasalardaki günlük satış miktarı 190 bin. Galaxy S II ise 40 milyon rakamına 20 ayda ulaşabilmişti.

Samsung’un en büyük rakibi Apple ise iPhone serisiyle kırılması güç bir rekora sahip. İlk iPhone’un Haziran 2007’de piyasaya sürülmesinden bu yana, iPhone dünya genelinde 250 milyondan fazla sattı.