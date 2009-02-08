Galaxy Beckham'ı bırakmıyor



Amerikan Süper Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, Milan'ın Beckham için yaptığı teklifi kabul etmedi.



Amerikan Süper Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'nin, AC Milan'ın Beckham için yaptığı teklifi kabul etmediği bildirildi.



Takımda kalmak istediğini açıklayan Beckham için harekete geçen AC Milan yönetiminin, LA Galaxy'e yapmış olduğu ilk teklif, Amerikan kulübü tarafından düşük bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.



LA Galaxy yöneticisi Tim Leiweke, ''İtalyan kulübü daha yüksek bir teklif ile kapımızı çalmalı, aksi takdirde Beckham, 9 Martta Los Angeles'taki evine döner'' derken, ''Eğer, Beckham sezonu Milan'da tamamlamak istiyorsa, LA Galaxy ve Milan uzlaşmak zorunda. Çünkü biz de taraftarımızı hayal kırıklığına uğratmak ve takıma zarar vermek istemiyoruz'' diye konuştu.



Leiweke, Beckham'ın Amerikan Süper Ligi'nde yaşadığı hayal kırıklığını anladıklarını ifade ederken, ''Mental olarak onu anlıyoruz. Fakat Beckham geçen sezon MLS Play-off'larında takımını yalnız bırakmıştı. Takımına katkıda bulunması gerekiyor'' değerlendirmesinde bulundu.



Konuyla ilgili bir açıklama da AC Milan'ın Asbaşkanı Adriano Galliani'den geldi. Milan'ın 2 numaralı ismi, 'Sky-italia' kanalına verdiği demeçte, ''Galaxy'nin istediği fiyatla bizim önerdiğimiz fiyat arasında çok fark var. Daha bir ayımız var ve konuşup anlaşmamız gerekiyor'' dedi.



Öte yandan, Milan formasını giymeye başladığı günden bu yana 6 maçta 2 gol atarak, Capello'nun gözüne giren yıldız futbolcu, 11 Şubat Çarşamba günü son Avrupa Şampiyonu İspanya ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna da çağrıldı.



Bu maçta görev alması durumunda Beckham, Bobby Moore'un 108 maçlık milli formayı giyme rekorunu da egale etmiş olacak.



AC MILAN: KAKA'NIN AYAĞINDA KIRIK YOK



Bu arada AC Milan'dan yetkililer, Brezilyalı yıldız Kaka'nın ayağında kırık olmadığını bildirdi.



AC Milan'dan yapılan açıklamada, dün Reggina ile 1-1 berabere biten maçta, sol ayağına aldığı ağır darbe nedeniyle sakatlanan Kaka'da kırık olmadığı belirtildi.



''Kaka, bize sol ayağında bir travma yaşadığını söyledi, ancak maçın ardından yapılan kontrollerde herhangi bir kırığa rastlanmadı'' denilen açıklamada, Kaka'nın 15 Şubat Pazar günü Inter ile yapılacak derbi maçında, forma giyemeyebileceği ifade edildi.



Brezilyalı yıldız, dünkü maçın 67. dakikasında penaltıdan gol atmış, ancak kısa süre sonra sakatlanmıştı.