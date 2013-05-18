Galatasaray 2 - Trabzonspor 0

Ligin bitimine iki hafta kala 19. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin son haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Albert Reira ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

Sarı-Kırmızılı takımda Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Sabri Sarıoğlu bu maçta forma giyemezken, Bordo-Mavililerde ise kadroya alınmayan Onur Recep Kıvrak, Emerson Conceicao, Souleyman Bamba ve Marc Janko’nun yanı sıra sarı kart cezalısı Volkan Şen bu maçta forma giyemedi.

Türk Telekom Arena'da mücadele tempolu başladı. Galatasaray, rakip savunmanın göbeğinden geliştirdiği organizasyonlarla gol yollarında etkili olmaya çalışırken, Trabzonspor da kanatları kullanarak tehlike yaratmaya çalıştı.

Galatasaray aradığı golü Riera ile buldu. 34. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Eboue, penaltı noktası üzerinde bulunan Burak Yılmaz'a verdi. Burak topun gelişine sert vurdu ancak Tolga'nın bacaklarından seken top, Riera'nın önünde kaldı ve sol çaprazdan çok sert bir şut çeken Riera, topu ağlara gönderdi. 1-0.

Burak Yılmaz, eski takımını da boş geçmedi... 52. dakikada Trabzonspor defansı topla çıkarken Burak Yılmaz'ın yaptığı pres sonrası topu Amrabat orta alanda kaptı. Amrabat önünde hareketlenen takım arkadaşı Burak'a pasını verdi. Burak Yılmaz topla birlikte ceza sahası içine girdikten sonra şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu. Burak Yılmaz Spor Toto Süper Lig'de gol sayısını 24'e çıkardı. Yıldız futbolcu, attığı golden sonra sevinmedi.

Galatasaray'ın 2. golüyle tempo daha düştü. İki takım da rakip kalede etkili atak geliştiremedi ve mücadele 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu skorla Galatasaray puanını 71'e yükseltti. Trabzonspor ise 46 puanda ligi tamamladı.