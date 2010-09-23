-GALATASARAYLILAR TÜRK TELEKOM ARENA'DA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleri, futbol takımının teknik heyeti ile sarı-kırmızılı futbolcular, yapımı devam eden Türk Telekom Arena'yı ziyaret ettiler. Ziyarete ilk olarak başkan Polat ve yönetim kurulu üyeleri toplu halde gelirken, teknik heyet ve futbolcular ise antrenmanın uzaması nedeniyle yaklaşık yarım saat sonra stada otobüsle ulaştı. Ziyaret sırasında açıklama yapan kulüp başkanı Adnan Polat, ''İş kendini gösteriyor'' derken, tamamının dolması halinde rakip takımların bu statta büyük zorluk yaşayacağını vurgulayarak, ''Bu stat yüzde 100 dolduğunda Allah misafir takımlara yardım etsin'' dedi. Kombine kart satışlarının sürdüğünü ve büyük ilgi olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti: ''Biz maçlarımızı tamamen dolu tribünler önünde oynamayı amaçlıyoruz. Ama takdir taraftarlarda. İnşallah dolu olarak oynarız. Şu anda kombinelere ilgi büyük. Ancak taraftarlarımızdan da ilgiyi sürekli olarak göstermelerini bekliyoruz.'' Futbolcularla ziyaret sırasında stat hakkında yaptığı görüşmelerle ilgili de bilgi veren Adnan Polat, ''İlk kez stada geldiler. Biraz şaşkınlık ve heyecanla tribünlere baktılar. Çok mutlu oldular. Bana, 'Ocak ayında burada oynayacak mıyız başkanım?' diye sordular. Teknik direktörümüz Rijkaard, koltukların sahaya yakın olmasını çok olumlu buldu'' diye konuştu. Başkan Polat, ocak ayından itibaren maçlarını burada oynayacaklarını, bunun için 24 saat çalışmaların sürdüğünü kaydederek, ''Öncelikle buraya katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzü açılışta daha ayrıntılı olarak yapacağız. Ancak öncelikle Sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bu projeyi sahiplendi. Hiçbir safhasında bizi yalnız bırakmadı. Her sorunumuzu zamanında çözdü'' ifadelerini kullandı. Başkan Polat, açıklamaları sırasında, konuyu kulübe ait olan iki şirketin birleşmesine de getirerek, şunları söyledi: ''Bizim beş projemiz vardı. Bunlardan en önemlisi Sportif A.Ş. ve Futbol A.Ş.'nin birleşmesiydi. İkincisi ise stat projesiydi. İlkini tamamladık. Stat da bitmek üzere. Şirket birleşmesi konusunda projenin başında olan Mehmet Helvacı'ya da ayrıca teşekkür ederim.'' -''BURAYA LİDER GELİRSEK, ŞAMPİYONLUĞU KİMSEYE VERMEYİZ''- Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, gezi sırasında Lig TV'ye yaptığı özel açıklamada ise iddialı mesajlar verdi. Teknik heyet ve futbolcuların Türk Telekom Arena'dan etkilendiğinin altını çizen başkan Polat, sarı-kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısında maçlarını oynamayı planladığı yeni stat için, ''Biz buraya lider gelirsek, inanıyorum ki ikinci yarıda şampiyonluğu kimseye vermeyiz'' dedi. Ocak ayındaki açılışta büyük bir takımla maç yapmayı planladıklarını anlatan Polat, bir takım aktiviteler üzerinde durduklarını kaydetti. Görev süreleri içinde sık sık eleştirildiklerini vurgulayan Polat, ''Biz bunlara alıştık ama bazen bizi eleştirenlere soruyorum, 'Yanlışlıkla da olsa hiç mi iyi bir şey yapmadık?' Her yaptığımız mı kötü?'' diye sitem etti. Başkan Polat, 6 aydır ağır bir saldırı altında olduklarını da dile getirerek, ''Sürekli yalan, yanıltıcı haberler yapılıyor'' ifadesini kullandı. -''BEN HALA RAKİBİMİZ FENERBAHÇE OLUR GÖRÜŞÜNDEYİM''- Röportajında Spor Toto Süper Lig'i de değerlendiren Adnan Polat, sezon başı itibariyle iyi oynamadıklarını tekrarlayarak, ''Bu takım daha iyi olacak'' dedi. Polat, ''Şu anda oynadığımız futboldan memnun değilim. Ancak, kötü oynayıp kazanmak önemli. Daha iyi şeyler bekliyorum. Üst düzey oyunculardan kurulu bir ekibiz. Bu takım daha iyi olacak'' diye konuştu. Daha önce, ligde şampiyonluk yarışında en önemli rakip olarak Fenerbahçe'yi gösteren Polat, bu görüşünde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, ''Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Kayserispor çok önemli yol aldılar. Ancak ben hala rakibimiz Fenerbahçe olur görüşündeyim. Bu benim şahsi görüşüm. Doğru çıkar, yanlış çıkar... Bu görüşümde ısrar ediyorum'' diye konuştu. -ÇELEBİ: ''ŞAMPİYON OLACAĞIZ''- Türk Telekom Arena'nın projesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işın Çelebi ise bu sezonun ikinci yarısında maçlarını oynayacakları statta şampiyonluk yaşayacaklarını iddia etti. Stadın ilk fikir sahiplerinden merhum başkan Özhan Canaydın'ı rahmetle andığını belirterek sözüne başlayan Çelebi, ''Buraya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bin 200 kişi canla başla çalışıyor. Açık bir şekilde iddia ediyorum ki 2011 yılında bu statta şampiyon olacağız. Şampiyonluk kutlamalarını hep birlikte burada yapacağız'' dedi. Çelebi, inşaat sırasında vefat eden iki işçiyi de unutmayacaklarını ve gerekeni yapacaklarını kaydederek, ''Onları hatıralarda yaşatacağız'' ifadesini kullandı. -TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULAR HAYRAN KALDI- Galatasaray teknik heyeti ve futbolcular, ziyaret sırasında stadı hayranlıkla izlerken, çok beğendiklerini dile getirdiler. Kewell, ''Çok iyi bir stat olacak. Burada oynamak benim için bir zevk'' derken, Ali Turan ise ''Çok etkilendim, burası tamamen dolduğunda inanılmaz bir atmosfer olacak'' diye konuştu. Sabri ve Mustafa da stadı çok beğendiklerini vurguladılar. Teknik direktör Frank Rijkaard da stadın güzel olduğunu söyledi. Bu arada, ziyaret sırasında başkan Polat, yetkililerden bilgi alırken, futbolcuların gelmesinin ardından da kaptan Arda ile birlikte tribünlerin kenarına kadar gelerek, bir süre baş başa görüştü. Öte yandan, Galatasaraylı futbolculardan, yapımı süren yeni stada ilk ayak basan oyuncu kaleci Aykut Erçetin olurken, son günlerde oynamamasından dolayı moralsiz olduğu söylenen Elano ise inşaat görevlileriyle şakalaştı. Görevliler, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Futbolcular ve teknik heyetin ziyaret sırasında inşaat nedeniyle kafalarına taktıkları baretler ilginç görüntüler oluşturdu. Futbolcular, baretler nedeniyle birbirleriyle zaman zaman şakalaştılar. Ziyaretin ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim hep birlikte kumla kaplı olan saha zemini üstünde medya için hatıra fotoğrafı çektirdi. -MİMAR ARAT: ''12 DAKİKADA STAT BOŞALACAK''- Stadın mimarı Mete Arat, Türk Telekom Arena'nın UEFA ve FIFA'nın en son yönetmelikleri ve normlarına göre yapıldığını söyledi. Hem güzel bir bina ortaya çıkarmak, hem de iyi fonksiyonları olan bir stat oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Mete Arat, ''52 bin kişinin rahatça girip çıktığı, kendisini mutlu hissettiği, heyecanlandığı güzel bir stat yapıyoruz. Güzelliğinin yanı sıra fonksiyonlarının da çok iyi işlemesini istiyoruz. Dört dörtlük, Avrupa kalitesinde, hatta Avrupa'nın birçok stadından bile daha iyi olacak bir stat olacak. Stadı, 12 dakikada boşalacak şekilde planladık. Ancak bu maçın atmosferine göre değişebilir. Stadın tamamen boşalması yarım saati geçmez'' diye konuştu.