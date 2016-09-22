Galatasaraylılar Taksim'den Beşiktaş'a çevik kuvvetle yürüyecek

Beşiktaş ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak dev derbiye sarı kırmızılı taraftarların nasıl gideceği belli oldu. Emniyet, gerekli araştırmalar sonrasında Galatasaraylıların Taksim'de toplanıp Vodafone Arena'ya yürümesini kararlaştırdı. Plana göre 2 bin 110 G.Saraylı maça aynı güzargah üzerinden gidecek.

Sarı kırmızılı taraftarlar, derbiden 6 saat önce Taksim'de bir araya gelecek. Ardından Gezi Otel önünde toplanılacak. Taraftarlar, çevik kuvvet eşliğinde Ceylan Otel'in önünden Vodefone Arena'ya kadar yüreyecek ve Arena'daki misafir girişinden içeri alınacak. G.Saray taraftarı, Maçka tarafındaki tribünde yer alacak.

Taraftarların en önünde Galatasaray'dan bir yönetim kurulu üyesi yer alacak. Başkan Dursun Özbek tarafından belirlenecek bu isim, yürüyüşe eşlik edecek. Sorumluluk bu yönetici de olacak. Çevik kuvvet taraftarları, maç sonu Taksim'e geri getirecek.