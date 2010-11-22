-GALATASARAYLI YÖNETİCİ ÖZGÖRKEY İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Cemal Özgörkey, görevinden istifa ederken, yaptığı açıklamada, yönetimin güven tazelemesi gerektiğini ifade etti. İstifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Özgörkey, ''Mart 2008 tarihinden bugüne kadar şeref ve gururla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunu taşıdım. Bu zaman diliminde, Sayın Başkan'a, Yönetim Kurulu'na ve Genel Kurul üyelerimize verdiğim sözleri yerine getirerek, Galatasaray değerlerine olması gereken şekilde hizmet ettiğim inancında ve huzurundayım. Yönetim Kurulu içinde ise; ortak karar alamayarak, hedeflenmiş kurumsallaşma çalışmalarının çok uzağında kalarak, Galatasaray Kulübü Kongre Üyelerini temsil etmekten uzaklaştığımız düşüncesindeyim'' dedi. Olanlara kayıtsız kalıp, şartlar ve mazeretler öne sürmenin, etiğinin dışında olduğunu kaydeden Özgörkey, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Kamuoyu nezdinde, yorgun ve yıpranmış bir resime sığdırılmaya çalışılan, gruplaşmalara yönlendirilen Galatasaray'ı kabul edemeyiz. Cemal Özgörkey olarak görevime, herhangi bir grup ya da oluşumla değil, seçilerek başladım. Görevimden, ilk başladığım gün gibi; hür irademle, hiçbir oluşuma bağlı kalmadan, öncelikle güzide kulübümüzün bilinçli veya bilinçsiz erozyona uğratılan değerlerini korumak için doğrularım gereği ayrılıyorum. Galatasaray camiası önünde, yönetimin güven tazeleme gerekliliği kaçınılmazdır. Örnek olma niyeti ile 22 Kasım 2010 tarihinden itibaren, yönetim kurulu üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım. Çabasının adı Galatasaray olanların, Galatasaray'ın önünü açacaklarını umuyorum. Saygı ve sevgilerimle.''