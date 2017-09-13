T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı yönetici Narman: "TFF, deplasman tribünü hakkında soruşturma açacak"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)  - ANTALYASPOR deplasmanında Galatasaray taraftarının olumsuz olan tribün koşulları ile ilgili olarak yönetici Alper Narman açıklamalarda bulundu

13 Eylül 2017 20:03

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)  - ANTALYASPOR deplasmanında Galatasaray taraftarının olumsuz olan tribün koşulları ile ilgili olarak yönetici Alper Narman açıklamalarda bulundu. Narman, bugün konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüştüğünü söyledi.
Narman, TFF yetkililerin de Antalyaspor kulübünün deplasman tribünü uygulamasının kabul edilemez bulduğunu belirtti. Narman,  Antalyaspor yönetiminin konuyla ilgili hala bir açıklama yapmamasını anlayamadığını söylerken, \"Benim çabam sadece Galatasaray taraftarı için değil. Bundan sonra bu olay örnek olmalı ve ev sahibi hiçbir kulüp; deplasman tribününü bu şekilde insanlık dışı bir uygulama ile nefes alınması bile zor kafeslere dönüştürmesin. Bu olayın peşini bırakmayacağım\" diye konuştu. Narman\'ın isyanı sonrası TFF\'nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı ve Antalyaspor kulübünden savunma isteyeceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serhan TÜRKANTALYASPORGalatasarayAlper NarmanNarmanTürkiye Futbol FederasyonuNarman TFFAntalyasporBundanBuTFF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24