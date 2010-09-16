-GALATASARAYLI SABRİ'DEN KÖTÜ HABER İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Bucaspor'la karşılaşacak Galatasaray'a Sabri Sarıoğlu'ndan kötü haber geldi. Sabri'nin Gaziantepspor maçı sonrasında oluşan ağrıları nedeniyle bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol kalça kaslarında kısmi yırtık oluştuğu belirlendi. Galatasaray sağlık ekibi, tedavisine başlanan milli futbolcunun yaklaşık 3 hafta forma giymesinin zor olduğunu açıkladı. Öte yandan, Galatasaray, Bucaspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda fizik kondisyon ağırlıklı çalışma ve buna bağlı testler yapıldığı bildirildi. Galatasaray'da Sabri'nin dışında Arda Turan, Hakan Balta ve Mehmet Batdal'ın tedavisine devam edildiği, Çağlar Birinci'nin ise kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sarı-kırmızılı ekip, Bucaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.