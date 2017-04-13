Galatasaraylı Podolski, muhabirin şikayetini geri çekince beraat etti

Yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçlarından üç yıla kadar hapsi istenen Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski, muhabirin şikayetini geri alması üzerine beraat etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın forvet oyuncusu Podolski, Bursaspor maçı sonrası ailesiyle birlikte gittiği restoran çıkışı görüntü alan gazetecilere Türkçe küfür edip bir muhabire de tekme atmıştı. Podolski, muhabirin kendisini affetmesi üzerine hakkında açılan davadan beraat etti.

Gazetecilere tepki gösterdi

Podolski, 14 Aralık'ta Etiler'de bir restorana gitti. Eşi ve çocuğu ile buluşup yemek yiyen futbolcunun yanında Galatasaray Spor Kulübü'nde tercüman olarak çalışan Toygun Meriç de vardı. Yemek sonrası mekandan ayrılan Podolski, ailesinin fotoğraflarını çeken gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alan gazetecilerle sözlü olarak tartışıp kameralarını iten ünlü futbolcu, bir gazeteciye de tekme attı. Gazeteci Ahmet Döğen, darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Podolski ve Meriç hakkında "Yaralamaya teşebbüs ve hakaret" suçları kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Podolski'nin üç yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Podolski, Ahmet Döğen'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat etti.