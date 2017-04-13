T24 LogoT24 Logo
Gündem

Galatasaraylı Podolski, muhabirin şikayetini geri çekince beraat etti

Podolski, ailesinin fotoğraflarını çeken gazetecilere tepki gösterip bir gazeteciye de tekme atmıştı

13 Nisan 2017 20:07

Yaralamaya teşebbüs ve hakaret suçlarından üç yıla kadar hapsi istenen Galatasaraylı futbolcu Lucas Podolski, muhabirin şikayetini geri alması üzerine beraat etti.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın forvet oyuncusu Podolski, Bursaspor maçı sonrası ailesiyle birlikte gittiği restoran çıkışı görüntü alan gazetecilere Türkçe küfür edip bir muhabire de tekme atmıştı. Podolski, muhabirin kendisini affetmesi üzerine hakkında açılan davadan beraat etti.

Gazetecilere tepki gösterdi

Podolski, 14 Aralık'ta Etiler'de bir restorana gitti. Eşi ve çocuğu ile buluşup yemek yiyen futbolcunun yanında Galatasaray Spor Kulübü'nde tercüman olarak çalışan Toygun Meriç de vardı. Yemek sonrası mekandan ayrılan Podolski, ailesinin fotoğraflarını çeken gazetecilere tepki gösterdi. Görüntü alan gazetecilerle sözlü olarak tartışıp kameralarını iten ünlü futbolcu, bir gazeteciye de tekme attı. Gazeteci Ahmet Döğen, darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Podolski ve Meriç hakkında "Yaralamaya teşebbüs ve hakaret" suçları kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Podolski'nin üç yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Podolski, Ahmet Döğen'in şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat etti.

ETİKETLER

Lucas PodolskimahkemeberaatAhmet Döğen

İlgili Haberler

Podolski imzayı attı

Podolski 2 milyon 700 bin Euro bonservis bedeliyle serbest bırakıldı

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda ediyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'nın İngiltere ile yarın yapacağı özel maçla milli takıma veda edecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24