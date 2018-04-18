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Spor

Galatasaraylı oyuncu, sarı-kırmızılı formaya veda ediyor!

Menajer Ahmet Bulut harekete geçti

18 Nisan 2018 21:44

Galatasaray formasıyla 4. sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin'e gelen teklifleri değerlendiren Ahmet Bulut'un, Spor Toto Süper Lig'in dışında Alman kulüpleriyle de temasta olduğu öğrenildi.

Skorer'de yer alan habere göre; Yasin Öztekin, 2014 - 2015 sezonu öncesindeKayseri Erciyesspor'dan kadroya katıldı. Galatasaray, Yasin için 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'a geldiği günden beri toplamda 144 maça çıkan Öztekin, bu maçlarda 31 gol 18 asist ile oynadı. Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren yıldız oyuncu yıllık 1,1 milyon euro kazanıyor.

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