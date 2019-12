-GALATASARAYLI NEILL: HER MAÇI KAZANMALIYIZ İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Galatasaray'ın savunma oyuncularından Lucas Neill, "her maçı kazanmalıyız. rakiplerimiz elbette mağlup olacaklar ya da berabere kalarak puan kaybedeceklerdir" dedi. gol yendiğinde hataların savunma oyuncularına mal edilmemesi gerektiğini söyledi. Antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve Spor Toto Süper Lig'de futbol oynamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Neill, ''Sert geçen bir lig ama futbol da oynanıyor. Enerji harcamanız ve rakibi kapatmanız gerekiyor. Zor bir lig olduğuna katılıyorum ama burada olmaktan dolayı mutluyum'' dedi. Galatasaray'ın sezona iyi başlamadığını, ancak toparlanma sürecine girdiklerini kaydeden Neill, şöyle konuştu: ''Galatasaray en kötü sezonlarından birini geçiriyordu. Ancak bu şu ana kadar böyleydi. Artık daha çok çalışmalı, takım olarak antrenmanlara daha çok kendimizi vermeliyiz. Savunma olarak kendimizi daha çok geliştirmeliyiz. Ancak nasıl ki gol atıldığında takım halinde gol atmış oluyorsanız, gol yediğinizde de 4-5 kişiyi suçlamamak, tüm hataları onlara mal etmemek gerekir.'' -''HAGİ İLE RIJKAARD'I KARŞILAŞTIRMAM DOĞRU OLMAZ''- Avustralyalı savunma oyuncusu, bir gazetecinin sorusu üzerine, takımın eski teknik direktörü Frank Rijkaard ile yeni teknik direktör Gheorghe Hagi'yi karşılaştırmasının doğru olmayacağını belirtirken, ''Benim bu mukayeseyi yapmam adil ve doğru olmaz. Yeni teknik direktörümüz Hagi, yeni fikirler ve yeni bir enerjiyle geldi. Bizim artık takım olarak adapte olmamız gerekir'' dedi. -GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK ŞANSI- Galatasaray'ın şampiyonluk şansının sürüp sürmediğine ilişkin soruya ise Neill, ''Bizim artık uzun vadeli hedeflerden ziyade, kısa vadeli düşünmemiz, hemen önümüzdeki maçı düşünüp buna konsantre olmamız gerekir. Her maçı kazanmalıyız. Rakiplerimiz elbette mağlup olacaklar ya da berabere kalarak puan kaybedeceklerdir'' yanıtını verdi. Neill, Galatasaray'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, ''Kontratımla ilgili konu kulübe kalmış. Sezon sonunda oturup konuşulması gerekir'' diye konuştu. Cana'nın Denizlispor maçında savunmadaki performansı için ise Neill, ''Cana, ihtiyaç duyulduğunda burada oynayabileceğini gösterdi'' yorumunu yaptı. -NIANG'IN AÇIKLAMALARI- Neill, Fenerbahçe ile yaptıkları derbi karşılaşmasının ardından sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Niang'ın, fazla sertlik olduğu şeklindeki açıklamalarına ilişkin soruya, ''Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyanın en ünlü derbi karşılaşmalarından birisi. Çok zor ve sert geçeceği belliydi. Kartlar hakemin takdiridir. Ancak daha önemlisi Galatasaray bence galibiyeti haketmişti. Kartlardan ziyade bunun konuşulması gerekirdi. Kimseyle burada tartışmayacağım. Oyununuzu oynarsınız, sakatlanırsanız sakatlanırsınız. Ben Niang'ı yaptığı açıklamalarından dolayı tebrik ediyorum(!). Sahalara en kısa sürede dönmesini diliyorum'' karşılığını verdi.