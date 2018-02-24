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Spor

Galatasaraylı Gomis: "Şampiyonluk yolu uzun, her maç dikkatli olmalıyız"

"Gol sevincimi Metin Oktay'ın hareketiyle yaptım, çünkü taraftarlara teşekkür edip onlardan birisi olduğumu göstermek istedim" Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Bafetimbi Gomis, şampiyon

24 Şubat 2018 12:42

\"Gol sevincimi Metin Oktay\'ın hareketiyle yaptım, çünkü taraftarlara teşekkür edip onlardan birisi olduğumu göstermek istedim\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın Bursaspor\'u 5-0 yendiği maçta attığı 3 golle yıldızlaşan Bafetimbi Gomis, şampiyonluk yolunda çok dikkatli olmaları
gerektiğini söyledi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına konuşan Gomis, \"Çok mutluyum. Özellikle Galatasaray taraftarı beni çok fazla destekledi. Sadece Galatasaray taraftarı değil, tüm Türk haklı bana mesajlar gönderdi ve beni destekledi. Bu akşamki 3 puanı takım halinde aldık. Bu sadece bireysel bir başarı değildi. Bu akşam alınan 3 puanı, beni çok fazla destekleyen doktor Yener İnce\'ye ithaf etmek istiyorum. Gol sevincimi Metin Oktay\'ın hareketiyle yaptım, çünkü taraftarlara teşekkür edip onlardan birisi olduğumu göstermek istedim\" dedi.
Fransız futbolcu, geçen hafta alınan Kasımpaşa yenilgisinin de unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, \"Bunlardan ders alarak yolumuza devam etmeliyiz. Yolumuz uzun, dikkatli olmalıyız\" şeklinde konuştu.
Ligde 20 gole ulaştığı için mutlu olduğunu da ifade eden Gomis, \"Buraya gelmeden önce de ne kadar gol atacağım değil, takımın şampiyonluğu benim için önemliydi. Her zaman da açıklamalarımda bunu söyledim. Ben gol atmayı seviyorum ama kimi zaman pas vermeyi de tercih ediyorum. Bu takım oyunu, takım olarak ilerlemeliyiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gomis\'in açıklamaları

23.02.2018 - Haber Kodu : 180223222

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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