-GALATASARAYLI FUTBOLCULARDAN ANLAMLI ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - Galatasaraylı futbolcular Ali Turan, Çağlar Birinci ve Musa Çağıran, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özel bir hastaneyi ziyaret ederek, hastalara moral verdiler. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaraylı futbolcular, kemik iliği nakli olmuş Nimet Bostancı ile bazı hastaları ziyaret ederek, bayramlarını kutlayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ziyaret sırasında futbolcular, basın mensuplarının sorularını da yanıtlarlarken, Ali Turan, Spor Toto Süper Lig'de 13 Eylül Pazartesi günü Gaziantepspor ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, iyi bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Takım olarak kötü bir dönem geçirdiklerini aktaran Ali Turan, ''Maçlarda çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Bir şansızlık vardı üzerimizde. Bunu Eskişehirspor maçında atlattık. Önümüzde Gaziantepspor maçı var. Rakibimiz çok güçlü, yeni hocalarıyla birlikte hiç mağlubiyet almadılar. Üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldılar. Biz o maçtan galibiyetle ayrılıp, iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz'' dedi. Sarı-kırmızlı takımda sağ bekte oynayan Ali Turan, aynı mevkide forma giyen Sabri'nin sakatlığının düzelmesinden sonra oluşabilecek rekabetle ilgili bir soru üzerine, ''Benim ya da Sabri'nin oynaması önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Hangimiz iyi durumdaysak o oynar. Burada Galatasaray'ı nasıl şampiyon yapacağımızın, nasıl başarılı yerlere götüreceğimizin çabası içerisindeyiz. Ben oynamışım, Sabri oynamış ya da başkası oynamış fark etmez. Galatasaray'ın başarısı önemli'' ifadelerini kullandı. Ali Turan, eski takımında da sağ bek mevkisinde görev aldığını vurgulayarak, ''O mevkide verimli olduğuma inanıyorum. Şunu belirtmek istiyorum. Yaklaşık 7 ay maç oynamadım. Antrenman eksiğimi giderdim ama maç eksiğimi atlatamadım. Bunu da yavaş yavaş atlatmaya çalışıyorum. Zamanla daha iyi olacağıma inanıyorum. Aslında mevkim stoper ama sağ tarafta da elimden gelen mücadeleyi veriyorum'' değerlendirmesinde bulundu. -ÇAĞLAR: ''ZAMANA İHTİYACIM VAR''- Galatasaray'ın sezon başında Denizlispor'dan transfer ettiği Çağlar Birinci, sakatlığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini belirterek, hazır olmak için zamana ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Çağlar, fıtık bölgesindeki sorun nedeniyle Almanya'da ameliyat olduğunu anlatarak, ''Ameliyatımın üzerinden 14 gün geçti. Artık yüklenmelere başlayacağız. Eğer her şey yolunda giderse 2-3 hafta içerisinde takımdaki arkadaşlarımın seviyesine gelirim. Sakatlığı atlatım ama kondisyon olarak hazır olmak için zamana ihtiyacım var'' dedi. Çağlar, İnsua'nın transfer edilmesiyle oynadığı bölgede oluşabilecek forma rekabetiyle ilgili bir soruyu, şöyle cevaplandırdı: ''Galatasaray'a gelen her futbolcu kalitelidir. Ben kendi kalitemden şüphe etmediğim gibi takımda oynayan arkadaşlarımın kalitesinden de şüphe etmiyorum. Rekabet başarıyı getirir, bu da Galatasaray için yararlı olur. İyileştikten sonra ben de o rekabetin içinde yer alacağım. Sonuçta ben de Denizlispor'dan kaptan olarak geldim, milli takımda oynuyorum. O arkadaşımız da Liverpool'dan geldi. Bu da güzel bir rekabet oluşturacak.'' -MUSA: ''TAKIM KENDİNİ TOPARLADI''- Musa Çağıran ise ligin ilk iki haftasında kötü sonuçlar aldıklarını hatırlatarak, ''Eskişehirspor maçında kendimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Bu hafta Gaziantepspor ile yapacağımız maça iyi hazırlanıyoruz. İnşallah iyi sonuç alacağız. Takım kendini toparladı, daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Üst üste galibiyetler aldıktan sonra şampiyon olacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. -İLGİNÇ DİYALOG- Futbolcuların ziyareti sırasında Çağlar Birinci ile bir hasta yakını arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Futbolcuların hasta ile yaptığı sohbet sırasında Çağlar'ın ''Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı'' demesi üzerine, hasta yakının, ''Fenerbahçe'den büyük olamaz. Fenerbahçe'ye karşı galibiyetiniz yok'' şeklinde karşılık vermesi, ortamda soğuk bir hava yarattı.