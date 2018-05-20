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Spor

Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu taraftarı ile kutladı

İSTANBUL,(DHA) -  Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı

20 Mayıs 2018 18:10

İSTANBUL,(DHA) - 

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'i şampiyon tamamlamasının ardından sevincini taraftarıyla kutladı. Göztepe maçından sonra İstanbul\'a dönen sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde taraftarlarla buluştu. 
Göztepe mücadelesinin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra içeri alınarak takımı beklemeye başladı. Tazahüratlar eşliğinde bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, futbolcuları taşıyan otobüsün tesislere girmesi ile coşkulu anlar yaşadılar.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim\'in balkondan taraftarları selamlaması ile birlikte meşaleler yakan ve havai fişek atan sarı-kırmızılı taraftarlar, İmparator Fatih Terim tezahüratları yaptı. Daha sonda futbolcular da balkondaki yerini alarak tezahüratlara eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kutlamalar
-Terim\'in taraftarı selamlaması
-Genel görüntüler

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