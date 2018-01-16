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Spor

Galatasaraylı futbolcular golf sahasında yürüdü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde kamp yapan Galatasaray'da futbolcular 1 saatlik yürüyüşün ardından salonda rejenerasyon çalışması yaptı

16 Ocak 2018 20:36

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Serik ilçesinde kamp yapan Galatasaray\'da futbolcular 1 saatlik yürüyüşün ardından salonda rejenerasyon çalışması yaptı.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray\'da, futbolcular teknik direktör Fatih Terim nezaretinde yürüyüş yaptı. Kamp yapılan otelin golf sahasında 1 saat yürüyüş yapan oyuncular ardından otelin salonunda rejenerasyon çalışması yaptı.
Galatasaray yarın sona erecek kamp çalışmalarının ardından Bucaspor ile oynayacağı kupa maçı için yarın akşam İzmir\'e gidecek.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Futbolcuların golf sahasında yürüyüşü
- Göl kenarından gelişleri
- Futbolcuların bagilere binip otele gidişi

 

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