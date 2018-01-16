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Spor

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş: "Terim'in gelişiyle özgüvenim yerine geldi"

Namık Kemal KILINÇ - Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA) Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 5-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından, sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

16 Ocak 2018 00:44

Namık Kemal KILINÇ - Serhan TÜRK / ANTALYA, (DHA)

Galatasaray\'ın Tuzlaspor\'u 5-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından, sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fatih Terim\'in gelişinin ardından özgüveninin yerine geldiğini söyleyen 24 yaşındaki futbolcu, \"Igor Tudor döneminde fazla forma şansı bulamıyordum. Terim\'in göreve gelmesinin ardından maçlara daha rahat çıkıyorum. Önümüzde uzun bir maraton var. İnşallah takıma katkı sağlayabilirim\" dedi.
Tuzlaspor maçı ile ilgili de yorum yapan Sinan, \"Bizim için her hazırlık maçı önemli. Önümüzde bir kupa maçı var. İlk yarıyı 5-0 önde tamamladık. İkinci yarıda arkadaşlarım iyi bir performans sergiledi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kupa maçında en iyi performansı sergilememiz lazım. Bugün hiç kimsenin sakatlanmaması da önemliydi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

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- Sinan Gümüş\'ün açıklamaları
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Haber Kodu: 180115201

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