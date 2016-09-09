Galatasaraylı eski 6 futbolcunun Adil Öksüz ile fotoğrafı ortaya çıktı!

Galatasaray'ın 1994 kadrosundan 6 futbolcunun FEM Dershanesi’nde çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta cemaatin 'Hava Kuvvetleri imamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz ile genel dershaneler sorumlusu ve İstanbul imamı olduğu söylenen Ahmet Kirmiç de var.

Yeni Şafak’tan Cihat Arpacık’ın haberine göre; Üsküdar FEM Dershanesi'nin çatı katında çekilen fotoğrafta, FETÖ yöneticilerinin dışında 6 eski Galatasaraylı futbolcu da var.

Önde en sağda şu an firari olan ve ülkenin dört bir yanında aranan Adil Öksüz bulunuyor. Öksüz'ün yanında ise cemaatin önde gelen isimlerinden biri olan Ahmet Kirmiç var. O dönem FEM Dershanesi müdürü olan Kirmiç daha sonra cemaatin en etkili isimlerinden biri haline geldi. 1994'te çekilen fotoğrafta eski GS'li futbolcular da var. O eski futbolcular Cihat Arslan, İsmail Demiriz, Benhur Babaoğlu, Yusuf Tepekule, Uğur Tütüneker, Arif Erdem ve Soner Tolüngüç. 6 futbolcu da GS'nin 1994 kadrosunda.

Fotoğrafta Öksüz'ün yanında yer alan Ahmet Kirmiç'in bir dönem örgütün spor oluşumuyla ilgilendiği iddia edildi. Kirmiç'in, Öksüz ve örgütün Kuzey Irak imamı Talip Büyük ile Fırat Kültür Merkezi'nde çalışan kaydı olduğu tespit edildi. Kirmiç cemaatin TSK'ya militan sızdıran ekibini de uzun süre koordine ettiği de ileri sürülüyor.