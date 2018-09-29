Galatasaraylı Emre Akbaba'nın ayağında kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Akbaba'nın ayağında kırık tespit edildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinden Eren Derdiyok ve Emre Akbaba ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba’nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde kontrolleri yapılmıştır.

Eren Derdiyok’un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba’nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."