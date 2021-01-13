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Spor

Galatasaraylı Diagne rüyasını paylaştı: Fatih hoca bana teşekkür etti, mutluluktan ağlamaya başladım

13 Ocak 2021 17:06

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından gördüğü rüyayı paylaştı. Senegalli oyuncu, "Fatih hocamız rüyamda bana 'Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum' dedi. O an çok mutlu olduğumdan dolayı ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya mecrası Instagram üzerinden bir paylaşımda bulunan Diagne, takipçileriyle üç kupa kazandıklarını gördüğü rüyasını paylaştı. 

Diagne paylaşımında şunları yazdı:

"Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada üç kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana 'Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum' dedi. O an çok mutlu olduğumdan dolayı ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim. İnşallah."

İşte o paylaşım:


 

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