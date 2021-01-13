Galatasaraylı Diagne rüyasını paylaştı: Fatih hoca bana teşekkür etti, mutluluktan ağlamaya başladım

Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından gördüğü rüyayı paylaştı. Senegalli oyuncu, "Fatih hocamız rüyamda bana 'Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum' dedi. O an çok mutlu olduğumdan dolayı ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya mecrası Instagram üzerinden bir paylaşımda bulunan Diagne, takipçileriyle üç kupa kazandıklarını gördüğü rüyasını paylaştı.

Diagne paylaşımında şunları yazdı:

"Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada üç kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana 'Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum' dedi. O an çok mutlu olduğumdan dolayı ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim. İnşallah."

İşte o paylaşım: