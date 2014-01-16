Galatasaray'lı Bruma sezonu kapattı!

Galatasaray'ın Tokatspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde ilk yarının son anlarında sakatlanan ve mücadele devam edemeyen Galatasaray'lı yıldız futbolcu Bruma, hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanan 19 yaşındaki Portekizli futbolcu oyuna devam edemezken, değnekler ile stattan ayrılmak zorunda kaldı ve hastaneye kaldırıldı.

41. dakikada Tokatsporlu Mutlu'ya yaptığı faul sonrası sakatlanan Bruma'nın yerine Aydın Yılmaz oyuna dahil oldu.

Bruma'nın, karşılaşmadan sonra yapılan kontrollerinin ardından sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.