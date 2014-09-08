Galatasaraylı Bruma, milli takımda kadro dışı

Galatasaray'ın Portekizli kanat oyuncusu Bruma, teknik direktör Paulo Bento tarafından Arnavutluk maçının kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon takımından büyük umutlarla transfer edilen Galatasaray'ın genç yıldızı Bruma, Portekiz Milli Takımı'nın Euro 2016 grup elemelerinin ilk maçını tribünden takip etmek zorunda kalacak.

19 yaşındaki oyuncu ilk etapta 24 kişilik aday kadroda kendisine yer bulmuştu. Ancak UEFA kuralları gereği kadronun 23 kişiye indirilmesi gerekiyordu. Teknik direktör Paulo Bento da milli takım kampının ardından tercihini Galatasaraylı Bruma'yı kadrodan çıkarmaktan yana kullandı.