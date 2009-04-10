Galatasaraylı Arda: Umarım biz kazanırız



Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, 12 Nisan Pazar günü ezeli rakipleri Fenerbahçe ile yapacakları derbi karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi.



Arda, sarı-kırmızılı kulübün hayata geçirdiği cep telefonu operatörü GSMobile'ın Four Seasons Bosphorus Otel'deki tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Fenerbahçe ile yapacakları derbi mücadelesinin önemine değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Derbi maç tabii ki Türk halkına büyük heyecanlar veriyor. Centilmenlik içinde güzel bir maç olsun. Umarım iyi mücadele edip, derbinin hakkını verir ve biz kazanırız. Bunun için her şeyi yapacağız. Taraftarımızdan da destek bekliyoruz. Onları utandırmamak için vargücümüzle çalışacağız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



Açıklamasında, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Bayan Basketbol Takımı ve daha önce Kıtalararası şampiyonluğu kazanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı kutlayan Arda, Türkiye'ye Avrupa'da ve dünyada başarı kazandırmanın önemine değinirken, UEFA Kupası'ndan elenmelerinin üzüntüsünü bir kez daha dile getirdi.



UEFA Kupası'ndan elendikleri Hamburg maçının ister istemez akıllara geldiğini ve dün yine Eurosport kanalında maçın tekrarını gördüğünü aktaran Arda, "Çok üzücü böyle bir şeyi kaybetmek. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara konsantre oluyoruz. Ligde şampiyon olursak, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılabileceğiz" dedi.



Diğer yandan, GSMobile'ın tanıtım toplantısında sunuculuk yapan oyuncu Cem Davran'ın, Casio Lincoln'e yönelik yaptığı, "Bir hat verelim de sık sık ülkesine gitmek zorunda kalmasın çocuk" şeklindeki esprinin sorulması üzerine de Arda, "Cem ağabeyin işi şov. Güzel bir espriydi ve Lincoln de güldü" ifadelerini kullandı.

