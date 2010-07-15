Galatasaraylı 11 euro Fenerbahçeli 22 euro ödeyecek

T24- Ezeli rakiplerin taraftarları, aynı maç için farklı fiyat ödeyecek. Bunun nedeni, Dostluk Kupası maçının yapılacağı statta sarı kırmızılılara ayrılan kale arkası tribününün koltuksuz olması.





Fenerbahçe ile Galatasaray’ı, Almanya’da karşı karşıya getirecek “Spor Toto Dostluk Kupası” maçı yaklaştıkça heyecan artıyor. 21 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Mönchengladbach kentinde yapılacak maç öncesi biletlere yoğun ilgi var. Ancak derbiyi izlemek isteyen F.Bahçeli taraftarlar ilk şoku şimdiden yaşadı bile. Buna göre 54 bin seyirci kapasiteli Borussia Park Stadı’nda oynanacak maçı G.Saraylı taraftarlar 11, F.Bahçeliler ise en az 22 Euro ödeyerek izleyecek. İki takıma aynı karşılaşma için iki ayrı bilet fiyatı belirlenmesinin nedeni ise “konfor”. Çünkü G.Saraylılar’a ayrılan kale arkası tribünü koltuksuz. Bu nedenle de daha ucuza satılıyor.





Konfor farkı 7 Euro F.Bahçe’ye ayrılan diğer kale arkası tribününde ise koltuk sistemine geçildiği için fiyatlar biraz daha yüksek tutuluyor. Daha fazla para verecek sarı lacivertlilerin de maçı ezeli rakiplerinden daha rahat seyredeceği ortaya çıkmış oluyor. Fiyatları 11 Euro’dan başlayan ve 167 Euro’ya kadar alıcı bulan Spor Toto Dostluk Kupası maçının biletleri, internet üzerinden satılıyor. Almanya’dan alınan biletler ise posta yoluyla adrese gönder

