T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı 11 euro Fenerbahçeli 22 euro ödeyecek

Almanya'da 'Spor Toto Dostluk Kupası' maçı oynayacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları aynı maç için farklı fiyat ödeyecekler...

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Ezeli rakiplerin taraftarları, aynı maç için farklı fiyat ödeyecek. Bunun nedeni, Dostluk Kupası maçının yapılacağı statta sarı kırmızılılara ayrılan kale arkası tribününün koltuksuz olması.


Fenerbahçe ile Galatasaray’ı, Almanya’da karşı karşıya getirecek “Spor Toto Dostluk Kupası” maçı yaklaştıkça heyecan artıyor. 21 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Mönchengladbach kentinde yapılacak maç öncesi biletlere yoğun ilgi var. Ancak derbiyi izlemek isteyen F.Bahçeli taraftarlar ilk şoku şimdiden yaşadı bile. Buna göre 54 bin seyirci kapasiteli Borussia Park Stadı’nda oynanacak maçı G.Saraylı taraftarlar 11, F.Bahçeliler ise en az 22 Euro ödeyerek izleyecek. İki takıma aynı karşılaşma için iki ayrı bilet fiyatı belirlenmesinin nedeni ise “konfor”. Çünkü G.Saraylılar’a ayrılan kale arkası tribünü koltuksuz. Bu nedenle de daha ucuza satılıyor.


Konfor farkı 7 Euro F.Bahçe’ye ayrılan diğer kale arkası tribününde ise koltuk sistemine geçildiği için fiyatlar biraz daha yüksek tutuluyor. Daha fazla para verecek sarı lacivertlilerin de maçı ezeli rakiplerinden daha rahat seyredeceği ortaya çıkmış oluyor. Fiyatları 11 Euro’dan başlayan ve 167 Euro’ya kadar alıcı bulan Spor Toto Dostluk Kupası maçının biletleri, internet üzerinden satılıyor. Almanya’dan alınan biletler ise posta yoluyla adrese gönder

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24