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Spor

Galatasaray'la anlaşan Tudor'a sert tepki: Kaç para aldın!

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, taraftarlar tarafından protesto edildi

15 Şubat 2017 02:05

Galatasaray ile anlaşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, takım ile birlikte akşam antrenmanı için kulüp tesislerinden çıkarak otobüse bindi. Bu sırada bir grup taraftar alkışlarla Tudor'a tepki gösterdi.

Hasan Doğan Tesisleri'ndeki sahada yapılan antrenmana Tudor, takımın başında çıktı. Tudor, antrenman öncesi sahada futbolcularla bir süre görüştü. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Tudor, bazı futbolcularla şakalaştı.

Antrenmanı izleyen bir grup taraftar, 'Kaç para aldın Tudor?' tezahüratı ile teknik adama tepki gösterdi. Yaklaşık 40 dakika süren antrenmanın ardından Tudor, takım ile birlikte kulüp tesislerine geçti.

 

 

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Igor TudorGalatasarayKardemir Karabükspor

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