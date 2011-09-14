Galatasaray'ın yüzde 20’si satılıyor

T24 - Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif’in yüzde 20.3’üne denk gelen 172 milyon lira tutarındaki (nominal 564 bin 813) hissesinin borsada satılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu.



Satılacak hisselere uluslararası bir fonun ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın talip olduğu belirtiliyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da yönetimde olmadan önce AIG’nin elinde bulunan Galatasaray hisselerini almış ardından bu hisseler OVT Fonu’na satılmıştı.



Kulüp hisseleri geri almak için uzun süre uğraş vermişti. Son olarak Galatasaray iki şirketini birleştirmek için yaptığı çağrı ile 45.3 milyon lira ödeyerek hisseleri geri almıştı.

14 milyonluk satmıştı



Habertürk'ün haberine göre, şimdi ise Galatasaray’ın da buradan elde edeceği parayı banka borçlarını kapatmakta kullanacağı ifade ediliyor. Galatasaray Sportif’te Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ise yüzde 83.38 hissesi bulunuyor. Bu hisselerin dünkü piyasa değeri 703 milyon liraya denk geliyor. Transferde yaklaşık 70 milyon Euro’luk borca imza atan Galatasaray kısa süre önce yüzde 2 hisse daha satmıştı. Bu hisselerin değeri de 14 milyon liraya denk geliyordu.

Hisse rehni için yapıldığı iddiası



Galatasaray’ın olağanüstü mali genel kurulunda Başkan Ünal Aysal, 328 milyon dolar borç nedeniyle Galatasaray Sportif hisseleriyle ilgili yetki istemiş ve yetkinin satış anlamına gelmediğini belirterek ‘hisse rehni’ yoluyla finansman sağlayacaklarını ifade etmişti. Galatasaray yönetimi cephesinden kayda aldırılan hisselerin rehin verilerek kredi alınması için bu işlemin yapıldığı bilgisi geliyor. Ancak bu hisseler rehin bile verilse ödeme yapılmadığı zaman borç veren kurumun sahipliğine geçiyor.





