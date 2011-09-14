T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Galatasaray'ın yüzde 20’si satılıyor

Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif’in yüzde 20.3’üne denk gelen 172 milyon lira tutarındaki hissesinin borsada satılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvu

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Galatasaray Spor Kulübü Derneği, Galatasaray Sportif’in yüzde 20.3’üne denk gelen 172 milyon lira tutarındaki (nominal 564 bin 813) hissesinin borsada satılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) başvurdu.
 

Satılacak hisselere uluslararası bir fonun ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın talip olduğu belirtiliyor. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal da yönetimde olmadan önce AIG’nin elinde bulunan Galatasaray hisselerini almış ardından bu hisseler OVT Fonu’na satılmıştı.


Kulüp hisseleri geri almak için uzun süre uğraş vermişti. Son olarak Galatasaray iki şirketini birleştirmek için yaptığı çağrı ile 45.3 milyon lira ödeyerek hisseleri geri almıştı.



14 milyonluk satmıştı


Habertürk'ün haberine göre, şimdi ise Galatasaray’ın da buradan elde edeceği parayı banka borçlarını kapatmakta kullanacağı ifade ediliyor. Galatasaray Sportif’te Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin ise yüzde 83.38 hissesi bulunuyor. Bu hisselerin dünkü piyasa değeri 703 milyon liraya denk geliyor. Transferde yaklaşık 70 milyon Euro’luk borca imza atan Galatasaray kısa süre önce yüzde 2 hisse daha satmıştı. Bu hisselerin değeri de 14 milyon liraya denk geliyordu.



Hisse rehni için yapıldığı iddiası


Galatasaray’ın olağanüstü mali genel kurulunda Başkan Ünal Aysal, 328 milyon dolar borç nedeniyle Galatasaray Sportif hisseleriyle ilgili yetki istemiş ve yetkinin satış anlamına gelmediğini belirterek ‘hisse rehni’ yoluyla finansman sağlayacaklarını ifade etmişti. Galatasaray yönetimi cephesinden kayda aldırılan hisselerin rehin verilerek kredi alınması için bu işlemin yapıldığı bilgisi geliyor. Ancak bu hisseler rehin bile verilse ödeme yapılmadığı zaman borç veren kurumun sahipliğine geçiyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24