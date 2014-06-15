T24 LogoT24 Logo
Magazin

Galatasaray'ın yıldızı Burak Yılmaz evleniyor

Çocukluk aşkı İstem Atilla’yı unutamayan yıldız futbolcu 5 yıl sonra eski nişanlısına geri döndü

(Fotoğraf: Süleyman EKİN/ANTALYA - DHA)

15 Haziran 2014 12:19

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, 5 yıl önce ayrıldığı İstem Atilla ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Galatasaray 'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz yarın evleyor. Burak Yılmaz ile İstem Atilla daha önce de evliliğin eşiğinden dönmüşlerdi. 

Hürriyet'ten Elif Altındağ'ın haberine göre 2008 yılında Antalya’da aile arasında İstem Atilla’yla nişanlanan Yılmaz, 30 Mart 2009’da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak 250 kişilik düğünden iki gün önce kavga ederek ayrılmıştı. 

Çocukluk aşkı İstem Atilla’yı unutamayan yıldız futbolcu 5 yıl sonra eski nişanlısına geri döndü. 

Yılmaz ve Atilla çifti, yarın akşam damat evinde aile bireylerinin hazır bulunacağı düğünde evlenecek. Çiftin nikahını ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel kıyacak. 


Nişanlısıyla dürüm keyfi


Burak Yılmaz, dün akşam nişanlısı İstem Atilla’nın baba evinde aile arasındaki kına gecesine katıldı. Burak Yılmaz ile nişanlısı İstem Atilla, kına sonrasında ise Lara semtinde bir dürümcüye giderek dürüm yedi. Nişanlı çifte, Yılmaz’ın Antalyaspor’un altyapısını çalıştıran arkadaşı Bulut Ferruhlar da eşlik etti.

ETİKETLER

burak yılmazİstem Atillaevlilikgalatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24