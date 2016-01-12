Galatasaray'ın yeni transferi Martin Linnes İstanbul'a ayak bastı

Galatasaray'ın Molde'den transfer ettiği Norveçli sağ bek Martin Linnes İstanbul'a geldi. 17.10'da İstanbul'a geleceği açıklanan Martin Linnes, 1 saatlik rötarın ardından sağlık kontrollerin yapılacağı İstanbul'a ulaştı.

Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı Molde'de forma giyen Norveçli sağbek Martin Linnes'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti

Hürriyet'in haberine göre Martin Linnes sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Molde takımındaki formuyla alkışları toplayan başarılı sağ bek, İstanbul'daki sağlık kontrollerinin ardından Antalya kampına katılacak.

2012 yılından bu yana Molde forması giyen Martin Linnes, 152 maçta forma giyerken, 14 gol attı ve 26 asist yaptı.