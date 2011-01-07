Galatasaray'ın yeni formaları tanıtıldı

T24 - Ligin ikinci yarısında rakiplerini Türk Telekom Arena'da ağırlayacak olan Galatasaray'ın yeni forması tanıtıldı.







Ali Sami Yen Stadı'na bir süre sonra veda edecek Galatasaray, yeni stadına yeni formasıyla girecek.

2010-2011 sezonunun 2. yarısından itibaren giyilmeye başlanacak ve yarından itibaren taraftarlarla buluşacak olan 3 Çubuklu Forma, Antalya kampının yapıldığı Rixos Lares Oteli'nde tanıtıldı.

Genel menajer Adnan Sezgin'in de katıldığı tanıtımda, teknik ekip ve futbolcular ''Ali Sami Yen'e veda, Türk Telekom Arena'ya merhaba'' sloganıyla sunulan yeni formaların tanıtımını hep birlikte yaptı.

Öte yandan, tanıtıma yeni transfer Arjantinli futbolcu Juan Emmanuel Culio da katıldı.

Sarı-kırmızılı formayla iyi şeyler yapmak istediğini söyle Culio, Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübe transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Culio, ''Galatasaray büyüklüğünü bildiğim, tanıdığım bir takım. Gördüğüm ilgi bana bu durumu bir kere daha ispatladı. Şu andaki tek amacım, biran önce Galatasaray forması giymek ve Galatasaray'ı ligde hak ettiği yerlere taşımak'' diye konuştu.



"Forma çok yakıştı"

Galatasaray gibi bir takımın yukarılara oynaması gerektiğini kaydeden Arjantinli futbolcu, ''Bunun için de üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum'' derken, ilk kez giydiği Galatasaray formasıyla ilgili olarak da ''Tabii ki üzerime çok yakıştı. Çok güzel bir forma olduğunu söylemek istiyorum. Ancak giydiğim bu formayı saha içindeki performansımla daha da güzelleştirmem gerekiyor'' ifadelerini kullandı.



