Galatasaray'ın yeni başkan adayı

T24 - Sarı-Kırmızılıların eski yöneticisi mart ayındaki kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olduğunu açıkladı.





Balmumcu'daki Point Otel'de basın toplantısı düzenleyen Galatasaraylı eski yönetici Adnan Öztürk, hedeflerinin, müzelerinde tek eksik kupa olan Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.



Kongre üyelerinin de adaylığını açıkladığı toplantıya katılarak destek verdiği Öztürk, ''Galatasaray, dünyanın en büyük camialarından bir tanesidir. Hatta ısrarla söyleyebilirim, dünyada tektir'' dedi.



Öztürk, Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu unutmayacaklarını kaydederek, ''Galatasaray'ı sportif rekabette bir adım bile geri düşürmeyeceğiz. Biz Galatasaray'ın kurumsal yapısını oluşturmak istiyoruz. Şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız. Bunları yaparken sportif açıdan hedefimiz; eksik olan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzemize götürmektir'' diye konuştu.



Galatasaray'da seçim yarışının 3 senedir devam ettiğini öne süren Öztürk, ''Ama resmi olarak bugün başlamıştır. Galatasaray'ın ilkeleri, ahlakı, prensipleri çerçevesinde kendimizi anlatacağız, sonucu genel kurul belirleyecektir. Bize de saygı duymak gerekir, saygımız sonsuzdur'' dedi.





''3. dönemi açacağız''



Adnan Öztürk, artık Galatasaray'ın bir dünya kulübü haline gelmesinin gerektiğini belirterek, ''Kalıcı başarılara yelken açma zamanı gelmiştir. Kalıcı bir sportif başarı, sürekli bir mali başarıdan geçmektedir'' ifadesini kullandı.



105 yıllık Galatasaray Kulübü'nün tarihini 3 bölüme ayırdığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:



''1. dönem, Ali Sami Yen ile başlayan, binbir zorlukla ulusal başarı kazanıp milyonların gönlünü kazanan bir Galatasaray. Bu dönem 1995-96 yılına kadar sürdü. Bu dönem sonrasında biraz borçlanarak Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş, dünya markası haline gelmiş, hepimizin gururu haline geldiği dönem yaşandı. Ben yaptığımız bu hareketi 3. dönem olarak adlandırıyorum.''



Arkadaşlarıyla birlikte uzun süredir çalışmalar yaptıklarını anlatan Adnan Öztürk, ''Bu 3. dönem olarak adlandırdığım bölüm içinde, 2 sene içinde banka borçlarını tamamını kapatmış, diğer borçlarını dünyadaki başarılı kulüp ve şirketlerin kabul edilebilir seviyesine çekmiş, hiçbir mal varlığını satmadan bunları yapmış hale gelmeyi hedefliyoruz. Bunu yapmak çok büyük bir sır gerektirmiyor. Şeffaf ve paylaşılan bir yönetim anlayışını ortaya koymak gerekiyor. Son derece hazırlıklı olarak çıktık'' ifadelerini kullandı.



Şu anda Galatasaray'ın 300 milyon dolara yakın bir borcunun bulunduğunu dile getiren başkan adayı Öztürk, ''İki sene üste 100'er milyon liradan, toplam 200 milyon liralık zarar var. Ne yazık ki üzülerek bunu belirtmek istiyorum; bu döngüden çıkmak için en önemli gayrimenkullerinden bir tanesi, adı ne olursa olsun, proje olsun satılma durumuna gelmiştir'' dedi.



Adnan Öztürk, tanınmadığı şeklinde eleştiriler gelebileceğini de vurgularken, kendisinin 34 senedir bu camianın içinde olduğunu kaydetti.





''Galatasaray'ın kapılarını açacağız"



25 milyon taraftarı olan bir kulübün, en önemli meselelerinden birinin iletişim olduğunu kaydeden Öztürk, Galatasaray'ın kapılarını tüm Galatasaraylılara açacaklarını söyledi.



Öztürk, basın mensupları, genel kurul üyeleri, Futbol Federasyonu ve diğer kulüplerle iyi ilişkiler kurmayı istediklerini anlatarak, ''Ayrıca, Galatasaray Televizyonu, internet sitesi, dergisi, tüm genel kurul üyelerine, taraftarlarına, dostlarına açılacak. Galatasaray Televizyonu'nun şifresini açacağız'' dedi.



Tüm amatör şubelerin bütçelerini 3-4 katına çıkartacaklarını belirten Öztürk, Galatasaray Adası'nı geri alacaklarını ve kulüp üyelerinin hizmetine sunacaklarını kaydetti.



Galatasaraylı olduğu için her gün şükrettiğini anlatan Adnan Öztürk, şöyle devam etti:



''Galatasaray sevgidir, saygıdır, kardeşliktir. Ama her şeyden önce vefadır. Galatasaray'da bu duyguların, bu özelliklerin en üst seviyeye çıkartılması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray'ın kapıları her Galatasaraylı'ya sonuna kadar açılacak. Galatasaray'ın değerlerinin en büyük hazinesi, sahip olduğu tecrübeli başkanları, yöneticileri, sporcularıdır. Bizi başarıya götürecek yol, bu tecrübelerinden faydalanmak geçer. Eğer başkan olursam, Galatasaray'a hizmet etmiş yöneticiler ve sporculardan görev almaları için davette bulunacağım.''



Öztürk, son olarak, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Atletico Madrid maçı öncesi futbol takımına bol şans ve güç dileyerek, ''Galatasaray'da seçim zamanı gelmiştir, Galatasaray'ı daha iyi yerlere taşımak için bir yarış vardır. Kendilerinin bu yarış ile değil, sadece sportif aktiviteleriyle ilgilenmelerini istiyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.