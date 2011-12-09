Galatasaray'ın voleybolcuları Kıbrıs'ta mahsur kaldı



T24 - Sarı-kırmızılıların Apollon Limassol’u 3-0 yendiği maçta sahaya taraftar girdi. Ayrıca, koltuk, çakmak, madeni para atıldı. Güçlükle salondan çıkarılan Galatasaray kafilesi, polis tarafından otelde tutuluyor.







2004’te Tuborg, geçen yıl da Pınar Karşıyaka erkek basketbol takımlarının saldırıya uğradığı Güney Kıbrıs’ta bu kez Galatasaray Kadın Voleybol Takımı fanatik Rumların hedefi oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; CEV Cup'ta ülkemizi temsil eden sarı kırmızılı kulüp, 2. turda eşleştiği Apollon Limassol takımı ile karşılaşmak için önceki gün Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti. Ada’ya ayak bastığı andan itibaren polis ekipleri tarafından korumaya alınan Galatasaray kafilesi, direkt kalacağı otele götürüldü ve maç saatine kadar dışarı çıkarılmadı.

Olağanüstü güvenlik önlemleri altında karşılaşmanın oynanacağı Apollon Hall spor salonuna götürülen sarı-kırmızılılar, ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-15 kazandı. Üçüncü setin sonlarına doğru takımlarının artık hiçbir şansının kalmadığını anlayan Rum fanatikler, sahaya koltuk, çakmak vs. yağdırmaya başladı. Bu sırada sahaya atlayarak voleybolcularımıza saldırmak isteyen bir kişi, polis tarafından son anda engellendi.

Hakemler tüm bunlara rağmen maçı tatil etmedi. Bu seti de 25-18 kazanan Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı. Ancak olaylar bununla da bitmedi. 1 Polis tarafından otele geri götürülen Galatasaray kafilesinin otelden çıkmasına izin verilmiyor.







