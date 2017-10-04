Galatasaray'ın Vagner Love transferini Burak Yılmaz mı engelledi?

Süper Lig'de Alanyaspor forması giyen Vagner Love'ın 2 sene önce Galatasaray'a transfer olacağı ancak o dönem sarı-kırmızılı formayı giyen Burak Yılmaz'ın, yine dönemin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile konuşarak transferi engellediği iddia edildi.

Sabah'tan Levent Tüzemen'in haberine göre Love, Monaco'ya gitmeden önce Brezilya'da Corinthians forması giyerken Galatasaray'a transfer olacaktı. Galatasaray; bonservis için 2 milyon Euro, Brezilyalı golcüye de yıllık 2.5 milyon Euro maaş verecekti.

Tüzemen, transferin neden gerçekleşmediğini şöyle anlattı: "Vagner Love’ın menajeri transferin gerçekleşmemesiyle ilgili bana, 'Nedenini en iyi Galatasaray’ın idari menajeri Cenk Ergün biliyor' dedi.

Ergün de bu transfer o dönem takımın başında olan Hamza Hamzaoğlu’na takıldığını söyledi. Yani Hamza hoca, Vagner Love’u istememiş.

"Bu takıma santrfor mu lazım hocam?"

Bunun nedeniyle ilgili de şoke eden bir iddia kulağıma geldi. O dönem Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz’ın Hamza hocayla görüşerek, “Bu takıma santrfor mu lazım hocam… Biz bu takımı şampiyon yapmadık mı?” dediği ve Hamza Hamzaoğlu’nun da bu yüzden Vagner Love’u istemediği söylendi."

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 28 maçta 23 gol atarak gol kralı olan 33 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon da Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol ve 1 asiste imza attı.