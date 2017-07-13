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Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi forma sponsoru belli oldu

Sarı-kırmızılılar, yeni sponsor logosunun yer aldığı formayı ilk kez bu akşam giyecek

13 Temmuz 2017 14:10

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın sponsoru belli oldu. Türk Hava Yolları, sarı-kırmızılı ekibin UEFA macerası süresince sponsor olarak destek sağlayacak.

Galatasaray Kulübü'nden anlaşmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: 

"Türk Hava Yolları, Galatasaray’ın 2017-2018 sezonundaki Avrupa maçlarında forma sponsoru oldu.

Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Turkish Airlines logolu forma ile boy gösterecek.

Galatasaray, İsveç takımı Östersunds ile bu akşam oynayacağı maçla birlikte tüm Avrupa maçlarında Türk Hava Yolları logolu forması ile mücadele edecek.

Uzun yıllardır Türk futbolunun birçok takımına sağladığı ulaşım sponsorluğu desteğini Galatasaray Spor Kulübü için de sergileyen Türk Hava Yolları, Sarı-Kırmızılılara sunduğu bu desteği, 2017-2018 sezonu Avrupa maçlarında, forma sponsorluğu kategorisinde de sürdürecek.

Aynı zamanda ulaşım sponsoru olduğu Galatasaray’ı, Avrupa kupalarında başarıdan başarıya taşımayı amaçlayan Türk Hava Yolları, bu işbirliği ile Avrupa başta olmak üzere futbolun takip edildiği her bölgede marka bilinirlik ve algısını daha da güçlendirmiş olacak."

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