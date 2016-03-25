T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'ın U21 takımı eski antrenörü ölü bulundu

Zafer Koç, Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi isimlerin antrenörlüğünü yapmıştı

25 Mart 2016 17:03

Galatasaray'da, Arda Turan, Aydın Yılmaz, Uğur Uçar gibi isimlerin antrenörlüğünü yapan U21 Takımı'nın eski antrenörü Zafer Koç, ölü bulundu. Koç'un intihar ettiği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, sarı kırmızılı kulübün U21 futbol takımının eski antrenörü 2 çocuk babası Zafer Koç, ölü bulundu. U21 futbol takımının antrenörlüğünü yapan Zafer Koç'un uzun yıllar çalıştığı Galatasaray Kulübü tarafından 2 ay önce işten çıkarıldığı, o tarihten beri de bunalımda olduğu bildirildi. Koç'un önceki gün öğle saatlerinde evinden çıktığı, eşi Sürreyya Koç'un defalarca telefonla aramasına rağmen yanıt vermediği öğrenildi. Sabah saatlerinde Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bir dairede cesedi bulunan Koç'un vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı bildirildi. Koç'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak Koç'un intihar ettiği belirtildi.

 

Zafer Koç kimdir?

 

51 yaşında vefat eden Zafer Koç, Galatasaray alt yapısında Arda Turan, Aydın Yılmaz, Mehmet Güven, Uğur Uçar ve Ferhat Öztorun gibi isimlerin antrenörlüğünü yaptı. Bir ayrılık sürecinin ardından 3 yıl önce Galatasaray'a geri dönen Koç'un görevine 2 ay önce son verilmişti.

ETİKETLER

galatasarayu21arda turanzafer koçintiharantrenör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24