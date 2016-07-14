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Spor

Galatasaray'ın tweeti alay konusu oldu: Asırlık kulübü 'Fıkralarla Türkiye' hesabına çevirdiler

Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin arasındaki Robben diyaloğu...

Kullanıcılar, &#39;fıkrasına gülünmeyen adam&#39; olarak anılan eski Refah Partili Hasan Mezarcı&#39;ya atıfta bulundular.

14 Temmuz 2016 18:04

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından atılan bir tweet sosyal medyada alay konusu oldu. 

İsviçre'de hazırlık çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin oyuncularından Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin'in basın açıklamasından tweetler paylaşan Galatasaray'ın Twitter hesabından, iki futbolcu arasında geçen Hollandalı yıldız Arjen Robben hakkındaki şu diyaloğa yer verildi:

Sinan Gümüş: Arjen Robben'i beğeniyorum, kendime örnek alıyorum.

Yasin Öztekin: Neyini beğeniyorsun?

Sinan Gümüş: Saçlarını...

Bu paylaşımın ardından yüzlerce kullanıcı tarafından, tweeti alaya alan yorumlar yapıldı.

Galatasaray'ın tiye alınan tweeti ve yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

 

 

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GalatasaraytweetYasin ÖztekinArjen RobbenSinan Gümüşalaya alındı

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