Galatasaray'ın tribünleri dolacak

Süper Lig\'e 2\'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, cuma günü oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına kilitlendi.

Yeni transferlerin takıma uyum sağlaması ve üst üste gelen Kayserispor ile Osmanlıspor galibiyetlerinin ardından Türk Telekom Stadyumu\'ndaki Sivasspor mücadelesi kapalı gişe oynanacak. Geçen sezonki kombine sayısının 3 katına çıkan Sarı-Kırmızılı kulüp şu ana kadar 32 bin kombine kart satışı gerçekleştirdi. 24 Ağustos\'ta genel satışa çıkacak biletlere de ilginin büyük olması ve Sivasspor maçında 50 bin Sarı-Kırmızılı taraftarın tribündeki yerini alması bekleniyor.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA