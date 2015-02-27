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Spor

Galatasaray, Soma yardım paralarını gönderdi

Galatasaray Spor Kulübü, Soma Kaymakamlığı'na Atletico Madrid maçından elde edilen gelirin gönderildiğini açıkladı

27 Şubat 2015 22:09

Galatasaray Spor Kulübü Atletico Madrid ile yapılan hazırlık maçının hasılatının Soma'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Soma Kaymakamlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Galatasaray resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soma faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla Galatasaray ile Atletico Madrid arasında İspanya Ligi’nin LFP World Challenge programı çerçevesinde oynanan maça ilişkin anlaşmazlık giderilerek, maçtan Kulübümüzün payına düşen net hasılat olan 453.220,24 TL, hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine ulaştırılmak üzere Soma Kaymakamlığı'na ulaştırılmıştır."

"Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Galatasaray Spor Kulübü

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