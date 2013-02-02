Galatasaray'ın sermaye artırımı başvurusu SPK'dan döndü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray'ın mevcut sermaye artırımı başvurusunu olumsuz karşılayarak, işlemden kaldırılmasına karar verdi.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde, kurulun 1 Şubat 2013 tarihli 4/130 sayılı kararı ile Ataç İnşaat ve Sanayi AŞ, Ansa Yatırım Holding AŞ, Borova Yapı Endüstrisi AŞ ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin mevcut sermaye artırımı başvurularının olumsuz karşılanarak, işlemden kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, 13 Şubat 2012 tarihinde ödenmiş sermayesini 2.788.084,38 liradan, yaklaşık yüzde 1000 artışla 276.808.438 liraya çıkarılması ve sermaye artışının nakdi olarak (A) ve (B) grubu hisse malikleri tarafından karşılanması kararı almış, bu taleple de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

Bu talebin ardından, birçok hisse sahibi yatırımcı, sermaye artırımının durdurulması için yargı yoluna gitmişti.

Talebin reddedilmesi sarı-kırmızılı kulübün, önemli bir gelirden mahrum kalmasına neden olacak.